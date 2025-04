Paula Chaves reveló la determinante medida que tomó para la crianza de sus tres hijos: "No me hago la cool"

Paula Chaves este martes 22 de abril, en OLGA, contó una de las intimidades de la crianza de sus hijos con Peter Alfonso. La reconocida actriz, que lleva una próspera vida mediática y personal, decidió exhibir la drástica medida que toma a la hora de que sus hijos se relacionen con la tecnología.

La bailarina se encuentra hace más de diez años casada junto al exparticipante de Bailando por un sueño. Ambos hoy formaron una adorable familia junto a sus tres hijos, Olivia, Baltazar y Filipa. Y, a pesar de que ambos disfrutan la vida en familia, recientemente la madre de los pequeños reveló una dura decisión que tuvo que tomar para llevar adelante la crianza de las nuevas generaciones.

Lejos de las tendencias actuales, la familia encabezada por Paula Chaves optó por mantener a los niños completamente alejados de las redes sociales y de plataformas como YouTube, priorizando una infancia con menos exposición tecnológica.

Durante una charla en el programa Tapados de laburo, Chaves explicó los motivos por los cuales hizo esta elección. "Son peligrosísimos los retos y los challenges, porque hay menores que no tienen la supervisión de sus padres y no entienden", comenzó opinando la conductora.

"No saben lo difícil que es criar en esta época. Ven televisión, pero solo ven series que yo pueda ver también. No tienen acceso a la tecnología si yo no lo estoy supervisando", dispuso la madre de tres. "Es una elección nuestra como familia, no es que me hago la cool ni nada, a los once años tienen que estar jugando o con amigos", sumó tajante.

La decisión generó asombro entre sus compañeros del ciclo, especialmente entre Nacho Elizalde y Luli González, quienes reconocieron que es poco común ver a niños hoy en día completamente desconectados. "No digo que esté mal, ni digo que la persona que elija que su hijo vea YouTube está mal, yo como madre elijo que mis hijos no tengan redes sociales, ni acceso", cerró.

Paula Chaves reveló la determinante medida que tomó para la crianza de sus tres hijos y sorprendió al admitir que no los deja utilizar ningún tipo de tecnología o red sociales que no esté bajo su estricta supervisión. La esposa de Peter Alfonso también comentó que, desde el colegio, se pusieron de acuerdo entre los padres para poder limitar al acceso de sus hijos a Internet.

