Paris Hilton sorprendió a sus más de 25 millones de seguidores en Instagram con un anuncio emocionante durante la noche de Acción de Gracias en Estados Unidos. La empresaria anunció la llegada de su segunda hija mediante alquiler de vientre, junto a su esposo, el empresario Carter Reum.

Paris Hilton junto a Carter Reum y Phoenix.

La noticia de Paris Hilton

La emocionante revelación la hizo a través de una publicación en Instagram, donde mostró un enterito rosa de bebé con la inscripción "London", unos lentes de sol en forma de corazón y un muñeco tejito a crochet. Acompañando la imagen, Paris Hilton escribió: "Agradecida por mi niña". Esta publicación desató una ola de consultas entre sus seguidores, quienes preguntaban si el bebé estaba en camino o ya había nacido. Paris Hilton no tardó en responder a la incertidumbre de sus seguidores a través de TikTok, confirmando emocionada: "¡Mi princesa ha llegado!", y más tarde agregó: "Ahora tengo dos bebés".

La noticia de Paris Hilton.

La elección del nombre para su segunda hija, London (Londres, en inglés), no fue una sorpresa para los fans de Paris Hilton. En su podcast "I am Paris", donde busca distanciarse de la imagen superficial que la acompañó durante años, reveló: "Me encantaría que Phoenix tuviera una hermanita llamada London algún día. Es mi ciudad favorita y siempre quise llamar así a mi hija".

La llegada de este segundo hijo, tras el nacimiento de Phoenix el pasado enero mediante alquiler de vientre, representa un nuevo gran paso en la vida de la pareja. Paris Hilton y Carter Reum, quienes contrajeron matrimonio en 2021, celebraron el nacimiento de su primer hijo con una exclusiva para la revista People, donde compartieron el anhelo cumplido de Paris de ser madre: "Siempre ha sido mi sueño ser madre y estoy muy feliz de que Carter y yo nos hayamos encontrado. Estamos muy emocionados de formar una familia juntos y nuestros corazones están llenos de amor por la llegada de nuestro bebé", indicó la empresaria.