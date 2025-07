La particular reacción de Gime Accardi al hablar del divorcio con Nico Vázquez

Gime Accardi regresó de España para continuar con su agenda laboral mientras atraviesa su separación de Nico Vázquez. En medio de una salida al teatro, la actriz no pudo escapar a las preguntas sobre su presente y la ruptura con el actor, con quien estuvo en pareja durante 18 años. Sin embargo, sus respuestas y su actitud dieron indicios de que no cerró de forma definitiva su historia de amor.

Qué dijo Gime Accardi sobre los trámites de divorcio de Nico Vázquez

Para evitar especulaciones, Gime Accardi y Nico Vázquez anunciaron su separación de "común acuerdo" tras 18 años juntos. Tras el anuncio y en medio de rumores de infidelidad por parte del actor, la actriz hizo las valijas y voló rumbo a España para reunirse con amigos cercanos y atravesar la ruptura lejos de la prensa.

Ahora, en su regreso al país, la artista fue consultada por Pura Show (eltrece) por si continúa manteniendo contacto con su ex. Lejos de evitar responder, Accardi expresó: "Por supuesto que sí. Nosotros nunca perdimos la comunicación, estamos bien y organizando cosas, la vida, 18 años".

Gime Accardi y Nico Vázquez

Ante la consulta de si ya comenzaron los trámites de divorcio, la joven manifestó que "no hay ningún apuro" ya que ambos se conocen y saben que "todo es de todos". En este sentido, preguntó dejando en claro que está negada a la cuestión por el momento: "¿Se puede estar sin divorciarse?".

Luego, los cronistas quisieron saber si se comunicó con Mercedes Oviedo y Dai Fernández, las compañeras de Nicolás en "Rocky" quienes fueron señaladas como "terceras en discordia", para hablar sobre las versiones que salieron a la luz en medio de su ruptura.

“Son divinas, son compañeras de laburo de Nico y amigas ambas, y las dos son espectaculares, hermosas, buena onda. Hablé con ellas para tranquilizarlas en medio del quilombo, les dije ‘tranquilas, que acá sabemos nosotros la historia real’”, contó Gimena dejando en claro que son simples versiones.

Por otro lado, la ex "Casi Ángeles" manifestó con humor que no sabe ni qué es la soltería y que no tiene tiempo de pensar en esta etapa. "Estoy abocada al trabajo y me distraigo yendo al teatro con mis amigas". Acerca de si ya recibió mensajes de otros hombres, Gime Accardi contestó entre risas: "Tengo todo cerrado literalmente".

Por último, reveló que la casa que compartían sigue siendo un lugar en el que tanto ella como él pasan tiempo por separados. De esta manera, la particular reacción de Gime Accardi al hablar del divorcio con Nico Vázquez no pasó desapercibida ya que dio a entender que para ella no es prioridad y hasta dejó la puerta abierta a una posible reconciliación.