Gime Accardi contó la verdad sobre su separación de Nico Vázquez: quién tomó la decisión

Gimena Accardi rompió el silencio y reveló detalles sobre la verdadera situación que llevó a la separación con Nico Vázquez. Luego de casi dos décadas juntos, la actriz contó, en una charla distendida, cómo enfrentaron este cambio en su vida, y despejó algunas de las polémicas que se filtraron en cuanto a los terceros en discordia en los últimos días.

Después de 18 años de relación, Gimena Accardi y Nico Vázquez confirmaron su separación hace dos semanas, sorprendiendo al mundo del espectáculo. En las últimas horas, la actriz reveló algunos detalles impactantes sobre los detalles que llevaron a que tomaran esta difícil decisión y cómo transitó las polémicas sobre terceros en discordia que surgieron con el correr de los días.

A pocas horas de llegar de España, la presentadora habló con Lape Club Social (América TV) antes de retomar sus actividades profesionales en OLGA. En diálogo con Martín Salwe, notero del programa, develó: “La separación la llevo minuto a minuto. Estoy como cualquiera que está atravesando una separación”.

Con claro sentimiento en su voz, Gimena Accardi explicó que su viaje a Europa no solo fue por vacaciones, sino que se centró en compromisos laborales y la necesidad de desconexión de todo lo que estaba sucediendo: “Ya lo tenía sacado hace un montón. Había amigos allá, así que aproveché también para verlos y hacer un poco de playa”. Además, aprovechó para poder asistir al show de Erreway, donde se mostró emocionada de reencontrarse con sus excompañeros.

Al ser consultada sobre cómo se encuentra tras la separación con Nico Vázquez, tras 18 años de pareja, su respuesta fue sincera: “Qué sé yo… lo vamos a saber cuando pase el tiempo”. Por su parte, admitió que no disfrutó al completo de su viaje a España, pero sí le sirvió para poder distraerse. “Disfrutar todavía no se está disfrutando nada, pero me distraje un poco”, continuó.

Uno de los puntos que más se preguntó el público fue quién tomó la decisión de terminar la relación; ante esta consulta, Gimena Accardi no se guardó nada y reveló sin rodeos: “La decisión de separarnos fue de los dos. Fue en equipo. Un 50% y un 50%”. En la misma línea confirmó que el comunicado que postearon en sus redes sociales también fue consensuado y hablado por los dos: “La idea fue de los dos. Nos amamos todavía”.

Por su parte, también se refirió a las polémicas que circularon en los medios de comunicación, donde señalaron a Mercedes Oviedo como la tercera en discordia en la pareja. “No me molestaron. Pensé que podía pasar… pero nosotros sabemos la verdad, así que no le tomamos importancia”, continuó. A su vez, aseguró que sigue en contacto con Nico Vázquez diariamente: “Re hablamos. Hay un montón de cosas para charlar todavía, un montón para organizar”.

Antes de concluir la nota, Gimena Accardi se tomó un minuto para hablar de sus sentimientos y aclaró que actualmente no está interesada en abrir su corazón: “Mi corazón está cerradísimo”. Sin embargo, la actriz no descartó la posibilidad de una reconciliación con el ex Casi Ángeles por el profundo amor que sienten: “Nunca se sabe”.

