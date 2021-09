PASO 2021: La confusión que demoró el voto de Anamá Ferreira

Cerca del mediodía, Anamá Ferreira llegó a la escuela Bernardino Rivadavia en el barrio de San Cristóbal para votar en las PASO 2021. La exmodelo llegó con un saco de lino beige, pañuelo a cuadros, camisa de seda, jean, botas de caña corta y una cartera haciendo juego. “Cuando yo era chica mi mamá se vestía y se arreglaba para ir a votar, yo hago lo mismo”, dijo antes de entrar a la escuela.

Emocionada con la posibilidad de emitir su voto, vivió un momento insólito cuando los dirigentes de su mesa que no la encontraban en el padrón. “Tardé un poquito porque todos los que trabajan en la mesa me estaban buscando como Anamá, pero soy Ana María Ferreira. ¡Yo estaba muy nerviosa porque pensaba que no estaba!”, dijo.

Anamá Ferreira emitiendo su voto en escuela Bernardino Rivadavia en el barrio de San Cristóbal.

Finalmente, Anamá pudo votar sin problemas y siguió rumbo a su casa donde almorzó en familia a la espera de los resultados de los comicios.

“Entré y vi todas las boletas. Voté, estoy feliz. ¡Ya tengo mi troquel! Ahora a esperar”, cerró.

A BOCA DE URNA | Así fueron a votar los famosos en las PASO 2021

Las PASO 2021 tuvieron lugar este domingo y los famosos cumplieron con su obligación cívica de ir a emitir su voto. Esta vez, tuvieron que adecuarse a los protocolos estrictos, distanciamiento social, barbijos y asistir sin acompañantes. Sin embargo, desde las redes sociales varios compartieron la intimidad de esta especial cita. Y "a boca de urna", algunos seguidores se animaron a adivinar a quién votó cada uno.

Tras sortear las largas colas que se formaron en la mayoría de los colegios, las celebridades publicaron en sus cuentas oficiales las características fotografías tras cumplir con el sufragio. Fue así como Pampita, Mirtha Legrand, Rocío Marengo, Yanina Latorre, Nazarena Vélez, Fede Bal, Maru Botana y muchos más, fueron documentados con sobre en mano.

En algunos casos, ¿hubo voto cantado?

Mirtha Legrand fue a votar a La Rural.

Floppy Tesouro cumplió con su deber cívico y lo compartió en redes.

Pampita documentó en Instagram el momento en el que fue a votar por Roberto García Moritán.

Nazarena Vélez asistió a votar por las PASO 2021 luciendo una remera que decía "FE".

Yanina Latorre también fue a votar, con un look azul y blanco que acompañó con una cartera Louis Vuitton.

Federico Bal se fotografió con los encargados de mesa.

José María Muscari publicó el moemento en el que introdujo el sobre en la urna.

Maru Botana fue otra de las famosas que compartió su alegría tras votar.

Fue una votación muy especial para Cinthia Fernández ya que es la primera vez que se presenta como candidata.

Rocío Marengo votó en Ingeniero Maschwitz.

Fabiola Yáñez fue a votar con un look que despertó dudas sobre su supuesto embarazo.