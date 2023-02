El juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa mantiene en vilo a toda la Argentina. Este lunes se conocerá la sentencia cercana a las 13 horas para los 8 rugbiers implicados en el asesinato. Varios han sido los famosos que se han pronunciado sobre este hecho, siendo Paula Chaves una de ellas.

Paula estuvo en una entrevista con Implacables desde Carlos Paz, y no dudaron en consultarle sobre este tema y sobre el asesinato de Lucio Dupuy. “Como a toda mujer, y como a todo ser humano, me liquidan estos temas. Me hacen muy mal. Por suerte no estoy viendo mucha televisión. Medio que desconectamos, pero me cuesta mucho explicárselo a mis hijos si aparece en la tele”, partió señalando.

Paula Chaves aseguró que le ha hablado a sus hijos de los casos de Fernando Báez Sosa y Lucio Dupuy.

Asimismo, la conductora desclasificó que una de sus hijas mayores, Olivia le preguntó sobre el suceso de Fernando Báez Sosa y Lucio Dupuy y tras esto, le ha tenido que charlar sobre temas muy sensibles, ya que están en pleno crecimiento. “Olivia me preguntó ‘¿qué pasó?’, y no hay palabras para poder creerlo. Lo de Lucio no se lo puedo ni siquiera empezar a contar”, afirmó Paula Chaves.

"Lo de los chicos estos que asesinaron a Fernando a la salida de un boliche, tal vez ahí podés explicar. Pero es muy difícil. ¿Qué herramientas y cómo acompañar a los chicos?”, se preguntó. Seguidamente, Chaves comentó: “La cabeza siempre se me va en pensar en el futuro. Se me estruja el alma al pensar en cuando empiecen a salir. Tal vez hoy vos estás cansada porque los problemas son que se pelean entre ellos, o el griterío a la hora del baño”.

“Uno no puede estar todo el tiempo cuidándolos. En un momento tus hijos se van y hay que darles las herramientas para que puedan sobrevivir con estas cosas que suceden hoy por hoy. Es muy difícil hablar de una muerte tan antinatural”, se lamentó para finalizar Paula Chaves.

