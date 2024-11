Desde hace varios años, Paula Chaves y Pedro Alfonso han sido considerados una de las parejas más entrañables del mundo del espectáculo, ya que continuamente comparten su amor en las redes sociales y la felicidad que disfrutan junto a sus tres hijos: Olivia, Filipa y Baltazar.

A pesar de que suelen mantener su vida matrimonial alejada de la prensa, esta vez Paula y Pedro lograron captar la atención de sus seguidores al revelar que han estado asistiendo a terapia de pareja desde hace un tiempo.

Pedro Alfonso y Paula Chaves

Las razones por las cuales Paula Chaves y Pedro Alfonso hacen terapia de pareja

En su programa de streaming "Después te explico", uno de los panelistas les preguntó sobre su situación como pareja y si tenían intenciones de ir a terapia. Pedro Alfonso respondió afirmativamente con un "sí", mientras que su esposa agregó: "Ya estamos asistiendo".

“No sé si se podía contar”, comentó el productor y Chaves quiso aclarar: “Hay que empezar a romper el mito de que uno va a terapia cuando está loco o deprimido y de que uno hace terapia cuando está mal en la pareja”.

Además, la modelo explicó: “Llegamos a la terapia de pareja… en un momento salió esto de la carga mental. Me sentía a veces sobrepasada mentalmente, como muchas de las mujeres”. Por último, Paula se sinceró: “Turnos médicos, del colegio… Bueno, yo me abrí con una taquicardia muy fuerte. Terminé de decir todo eso hiperventilada y él dijo ‘bueno, ¿pero no cuenta que todas las noches te rasqué la espalda para dormir?’”.

Al concluir su anécdota con el humor que la define, todos los miembros del programa no pudieron contener la risa, al igual que los seguidores que los han estado acompañando durante años. Al hablar sobre su experiencia, ambos han enfatizado la importancia de buscar apoyo profesional para fortalecer su relación y enfrentar juntos los desafíos que surgen en la vida de pareja. Esta iniciativa refleja su compromiso por mantener una comunicación abierta y construir un vínculo aún más sólido.

Sin lugar a dudas, Paula Chaves, la presentadora del programa transmitido por Bondi, quiso subrayar que existen numerosos mitos acerca de las razones por las cuales las personas buscan la ayuda de un psicólogo en momentos clave de sus vidas.

N.L