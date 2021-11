Paula Chaves habló sobre cómo sigue la salud de su abuelo

El pasado fin de semana Paula Chaves hizo un desesperado pedido luego de revelar que su abuelo había sufrido un ACV y tuvo que ser internado de urgencia.

“Estando en casa, mi abuelo tuvo un ACV. ¡Sus buenas energías y amor, siempre lo sacaron adelante! Les ruego piensen cosas lindas para él, Isaac Chaves”, dijo la conductora sobre el episodio.



"¡Necesito que seas eterno!", agregó luego junto a una foto de la infancia.

Ahora, en medio de la incertidumbre por la salud de su abuelo, la modelo volvió a dar cuenta de cómo se encuentra de salud. "Sí, sí, sí es de Titanio. Nadie puede creerlo. Sus energías llegan y sus ganas de vivir son increíbles... Te amo Kaki, sos eterno", manifestó en una publicación, que compartió con sus seguidores en Instagram.



La incómoda reacción de Paula Chaves cuando le preguntaron por la China Suárez

Paula Chaves habló por primera vez sobre el escándalo que involucra a la China Suárez y Wanda Nara.

La modelo fue consultada por esta polémica en Cortá por Lozano donde tuvo una incómoda reacción en la que trató de evitar el tema.

"Horrible, pero no voy a hablar del tema. Me apena mucho todo, pero no es mi tema y no puedo opinar ni hablar, ni nada", dijo la conductora de Bake Off.

Consultada por Lozano por su relación con Zaira Nara y la China Suárez, Paula definió de quién es más cercana: “Zaira es la Madrina de mi hija y yo la amo”.

VO