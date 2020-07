Paula Chaves reveló cuál era el comentario de las enfermeras el día que nació Filipa

A una semana del nacimiento de Filipa Alfonso, Paula Chaves dio detalles del parto de la esperada niña. La pareja de Pedro Alfonso se animó a un intercambio con sus followers y habló de cómo fue recibir a la nueva integrante de la familia en medio de una pandemia declarada.

"Hermoso. Mágico. Intenso. Poderoso. Amoroso. Podría seguir... En la previa estaba asustada y ansiosa... en ese momento me olvidé de todo", contestó la modelo de 35 años luego de que le consultaran acerca de cómo fue el parto en época de Coronavirus y respecto a sus hijos mayores expresó: "Bastante bien... tienen sus momentos pero por suerte pueden poner en palabras todo lo que les pasa... el contexto de cuarentena! tampoco colabora".



"Ante todo felicidades! Cuántas horas de trabajo de parto tuviste?", indagaron los fanáticos y la hermana de Delfina Chaves dijo: "7 horas en total... Pero venía con contracciones de pre parto hacia como 3 semanas... arranqué a las 16 hs, 20 hs. todo se puso más intenso y 23 hs. nació". Sobre el parecido con sus hermanos argumentó: "A ambos!!! Pero más a Oli. Es como tenerla a ella de nuevo de bebé".



Luego la mamá de Olivia, Baltazar y Filipa Alfonso confesó que tuvo una sensación intensa y mágica en el momento de la llegada de su tercer hijo y evitó la palabra dolor: "Sensación intensa y mágica... jamás pensé en esa palabra... si se le da un sentido... es todo más fácil". Sobre el peso y tamaño de la beba escribió: "Fue el comentario de cada una de las enfermeras que entró! Nuestro cuerpo hace bebés que podemos parir! No hay nada anormal en el peso! A la hora estaba caminando...".



Según declaró la conductora, la pequeña pesó 4,616 y midió 54 cm: "No tuve el tamaño recién nacido jajaja". "Ya venías con dilatación? o sos de esas personas que dilatan 2 y les re duele?", le preguntaron y ella respondió: "Hice un pre parto largo desde semana 37. Con olas uterinas que venían y se iban... Arranqué el trabajo de parto y ya estaba con 5. No así con balta que me costó mucho más llegar a 4".