El amor entre Paula Chaves y Pedro Alfonso nació allá por 2010 cuando ella era una de las participantes y él uno de los productores pertenecientes a Ideas de Sur que, hasta ese momento, era totalmente desconocido y comenzó con su carrera mediática debido a la familia que lograron conformar con el correr de los años y que los llevó a tener tres hijos: Olivia, Baltazar y Filipa.

Actualmente siguen muy enamorados, aunque una particularidad se dio en una entrevista que ambos protagonizaron en "Intrusos" de América TV en donde la hermana de Delfina Chaves reconoció que actualmente no duermen juntos y que lo echó de la habitación matrimonial por una particular razón.

La razón por la cual Paula Chaves echó de la habitación a Pedro Alfonso

Instalados desde hace algunos días en Villa Carlos Paz para afrontar una obra teatral, Paula Chaves y Pedro Alfonso fueron entrevistados por "Intrusos", que a partir de la semana que viene contará con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en la conducción, y si bien querían hablar de todo lo relacionado a su actual labor en la provincia de Córdoba, terminaron hablando de una incidencia: el motivo por el que la modelo le pidió que no duerma más en la habitación que comparten.

Por la forma en la que responden y cómo se desenvuelven en el ámbito de trabajo todo parece indicar que las decisiones fuertes de la pareja las toma ella. Lo cierto es que reconoció que decidió que su marido no comparta más cama con ella porque ronca prolongadamente y hace mucho ruido, lo cual lo convierte en una imposibilidad para dormir.

"Yo antes no roncaba, pero ahora sí, y ella me dice que el ruido no la deja dormir", comenzó diciendo Pedro Alfonso acerca de este motivo. En este sentido, Paula Chaves dio se argumento y explicó que "él concilia el sueño muy rápido y muy profundamente, y a mi me cuesta más. Entonces empieza con el ruido y la verdad que no permite dormir, por eso había que tomar una decisión".

Hasta el momento no se conoció cuál fue la medida que tomaron para que ella pueda dormir de manera correcta y lo terminó revelando el productor. "Me echó de la habitación", comentó Pedro Alfonso del acuerdo al que llegaron para que no se presente como una molestia a la hora de descansar.

Si hay algo que no falta en esta pareja es el humor. Él aseguró que "está durmiendo cómodamente" y "ella lo golpea", a lo que ella respondió: "No, pará, dicho así parece que fueran puñaladas cuando en realidad son unas simples palmaditas que yo lo doy para que se mueva y dejé de hacer ese bochinche" .

En esta misma sintonía, Pedro Alfonso retrucó al decir que "¿palmaditas? Yo le preguntaría a la gente qué piensa, si son suaves palmaditas o son patadones a las rodillas" y recibió la respuesta automática de Paula Chaves que manifestó: "Necesito descansar, no es una pavada. Es muy molesto cuando se escucha todo ese ruido en el medio de la noche y del silencio".

