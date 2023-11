Paula Chaves y Pedro Alfonso llevan más de una década juntos. El amor nació en la pista del Bailando por un Sueño cuando ella era participante y él productor. Sin embargo, recién hoy salen a la luz los detalles de la primera cita.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Paula Chaves reveló postales del recuerdo, entre las cuales había una que asegura fue tomada en la primera cita que tuvieron a solas. Por su parte, Pedro Alfonso sostiene que no, por la confianza que se evidencia en la imagen.

Dónde fue la primera cita de Paula Chaves y Pedro Alfonso

"Esta es nuestra primera cita, ¿vos decís que no?", le preguntó Paula Chaves a Pedro Alfonso. "Me parece que no, me parece que hay mucha confianza", respondió el actor. "Esto era después del living de lo del Chato Prada, nos fuimos a Ink", agregó la modelo.

"¿Qué es Ink?", consultó Olivia Alfonso que estaba sentada en medio de sus padres. "Un boliche al que tu papá iba mucho", contestó Paula Chaves chicaneando con humor a Pedro Alfonso.