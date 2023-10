Desde que comenzó el Bailando 2023 que viene dejando muchas polémicas. Zaira Nara participaba del streaming del certamen, pero se bajó por un comentario que le dijo Charlotte Caniggia a Coti Romero, quien lo replicó en público, esto no le gustó nada a la modelo. Paula Chaves le dio su apoyó a la conductora y ella tuvo un gesto de devolución hacia su ex mejor amiga.

El gesto de Zaira Nara con Paula Chaves por apoyarla en la renuncia del Bailando 2023

La correntina en medio de una pelea con la hija de Paul Caniggia de quien era más falsa dijo: "Dijo que Zaira y Wanda estaban acá por chupar p….". Después de esto, la modelo sacó un comunicado: "A partir del día de la fecha no continuaré formando parte del streaming en el programa Bailando por un sueño. Jamás imaginé que participantes de este espacio donde he puesto mucho cariño".

En LAM le consultaron a Paula Chaves sobre la situación que pasó Zaira Nara y que pensaba sobre la renuncia. La modelo le dio su apoyo a su ex mejor amiga y dijo que entendía por qué se quiso ir. Recientemente, la hermana de Wanda Nara le dio me gusta a una foto en Instagram de la conductora, aunque no dieron indicios de una reconciliación, este es un buen primer paso.

