Paula Chaves se sinceró sobre su matrimonio con Pedro Alfonso: “Tenemos nuestros momentos en que son batallas campales y guerras frías”

La historia de amor de Paula Chaves y Pedro Alfonso también tuvo momentos difíciles. A lo largo de los años, la pareja atravesó distintas etapas en su relación y la modelo habló con sinceridad sobre las diferencias que pueden surgir en la convivencia. Lejos de idealizar el matrimonio, reconoció que las crisis forman parte del proceso y que no siempre resulta sencillo encontrar un punto de acuerdo.

Paula Chaves y Pedro Alfonso

Al reflexionar sobre su vínculo con el productor, la modelo destacó aquello que les permitió superar los conflictos y continuar construyendo una vida juntos. El amor, la diversión y la posibilidad de admirarse mutuamente aparecieron entre los aspectos que considera fundamentales para sostener la relación, incluso cuando las cosas no marchan como esperan.

Paula Chaves habló de las crisis que atravesó con Pedro Alfonso

Al hablar sobre los momentos más complejos de su matrimonio, Paula Chaves describió con una frase contundente las discusiones que pueden surgir entre ellos: “Tenemos nuestros momentos en que son batallas campales y guerras frías”, reconoció en diálogo con Ohlalá hace poco más de un año al explicar que no todo es color de rosa en una relación. También contó que, cuando atraviesan esas etapas, procuran que sus diferencias no repercutan en el clima familiar delante de sus hijos.

Paula Chaves junto a Pedro Alfonso

La modelo explicó que los conflictos forman parte de la intimidad de la pareja y que ambos aprendieron a convivir con esas situaciones sin perder de vista el vínculo que construyeron. En ese sentido, sus palabras reflejaron una mirada alejada de la idealización: para ella, las dificultades no anulan los buenos momentos ni el amor que comparten, aunque sí requieren encontrar maneras de resolver las diferencias.

La terapia de pareja que ayudó a Paula Chaves y Pedro Alfonso a reencontrarse

En su reflexión sobre las crisis, Paula Chaves también contó que ella y Pedro recurrieron a la terapia de pareja durante 2024. Según explicó, el proceso les resultó muy útil porque habían llegado a un momento en el que no conseguían encontrar un punto de encuentro. La experiencia les permitió revisar sus diferencias y entender que ambos debían hacer cambios para volver a acercarse.

Paula Chaves y Pedro Alfonso junto a sus hijos

“Yo cedí un poco, él cedió un poco y nos encontramos”, resumió al recordar cómo lograron salir de esa etapa. Además, destacó que el amor que había entre ellos y la posibilidad de disfrutar juntos fueron fundamentales para atravesar las dificultades. En esa misma línea, dejó una reflexión sobre la importancia de pedir ayuda a tiempo: “No hace falta estar en plena crisis a punto de divorciarse para ir a terapia”.

Qué enamora hoy a Paula Chaves de Pedro Alfonso

Más allá de las discusiones, Paula Chaves destacó que el amor y la diversión siguen siendo pilares de su relación. Contó que comparten demostraciones de afecto cotidianas, como los abrazos y los besos, y describió la dinámica que mantienen puertas adentro con una frase que resume esa cercanía: “Estamos todo el tiempo abrazándonos, dándonos besos, vivimos como novios”.

Paula Chaves y Pedro Alfonso

Para Paula Chaves, sostener una pareja implica mucho más que atravesar los buenos momentos. La posibilidad de reírse juntos, admirarse y encontrar puntos de encuentro cuando aparecen las diferencias forma parte de aquello que considera esencial para continuar construyendo una historia compartida.