Así es la nueva casa de Paula Chaves y Pedro Alfonso: vestidor de camisetas, galería para reuniones y construida para la familia

Paula Chaves y Pedro Alfonso avanzan con la construcción de su nuevo hogar, un proyecto que combina diseño contemporáneo y espacios pensados para la vida en familia. La vivienda se caracteriza por ventanales amplios y ambientes integrados, con detalles que aportan calidez y funcionalidad. La propuesta refleja una estética moderna que se adapta a las necesidades cotidianas y a la dinámica de su vida personal, mostrando cómo cada rincón fue concebido para acompañar momentos compartidos.

Paula Chaves y Pedro Alfonso llevan adelante un proyecto pensado para la vida familiar

Paula Chaves y Pedro Alfonso trabajan en una casa que se destaca por su estilo minimalista y la incorporación de materiales actuales. El proyecto incluye ambientes luminosos, sectores amplios y detalles que buscan integrar comodidad con diseño. Cada espacio fue concebido para acompañar la rutina familiar, con una distribución que privilegia la luz natural y la conexión entre interior y exterior. La obra avanza con ritmo constante y deja ver cómo la pareja definió una propuesta pensada para compartir con sus hijos.

Paula Chaves, Pedro Alfonso y sus hijos

En los últimos meses, la pareja de artistas compartió en sus redes sociales distintas imágenes donde mostraron cómo avanza la obra de su propiedad. El exterior combina cemento texturado en grises con terminaciones contemporáneas, mientras que los ventanales con marcos negros aportan contraste y luminosidad. Las publicaciones mostraron que la construcción continúa, señal de que los últimos detalles están en proceso. La fachada, sobria y moderna, anticipa el estilo que ambos eligieron para la decoración interior.

Dentro de la casa, Paula Chaves y Pedro Alfonso se inclinaron por espacios que reflejan un concepto abierto. Los pisos de gran formato en tonos claros se combinan con paredes blancas, reforzando la sensación de amplitud. El living se destaca por una chimenea de diseño moderno que se convierte en protagonista, acompañada por ventanales que conectan con el exterior. La cocina, por su parte, cuenta con superficies amplias, isla central y ventanas horizontales que aportan iluminación natural, siguiendo la misma línea minimalista.

La obra de la casa de Paula Chaves y Pedro Alfonso

Otro detalle que llamó la atención de la construcción es la escalera central, de estilo contemporáneo, que conecta ambos niveles de la propiedad. Además, se incorporan puertas corredizas de madera y revestimientos decorativos con listones verticales, que aportan calidez y contrastan con el predominio del cemento y los tonos neutros. Cada ambiente fue diseñado para que cada miembro de la familia tenga su propio espacio, integrando funcionalidad, estética y practicidad en cada rincón.

Vestidor de camisetas y galería para reuniones: La renovación de la casa de Paula Chaves y Pedro Alfonso

Uno de los aspectos más comentados del nuevo hogar es el vestidor exclusivo que Pedro Alfonso tendrá para su colección de camisetas de fútbol. “Vas a tener por fin un vestidor para tus camisetas”, comentó, entre risas, Paula Chaves. La pareja compartió cómo surgió la idea durante una charla con la arquitecta, revelando que además contará con un vestidor de gran tamaño. Este detalle refleja cómo la propiedad fue concebida para incluir espacios que respondan a las pasiones y necesidades de cada uno.

La vivienda también incorpora una galería amplia, diseñada para reuniones y encuentros sociales. Este sector se proyecta como un espacio clave para disfrutar con amigos y familiares, integrando el interior con el jardín. La modelo mostró cómo se están definiendo los colores de las paredes exteriores y consultó sobre opciones de vegetación para sumar al entorno, reforzando la idea de un hogar pensado para el disfrute cotidiano. El proyecto avanza con ritmo constante y cada detalle suma personalidad a la casa.

Desde la elección de materiales hasta la distribución de los ambientes, la propuesta combina modernidad y funcionalidad. La fachada renovada, los ventanales y los espacios integrados muestran cómo la vivienda de Pedro Alfonso y Paula Chaves se adapta a toda la familia, con áreas que permiten tanto la intimidad como la vida social. El resultado promete ser un hogar luminoso, versátil y diseñado para acompañar la rutina diaria, con rincones que reflejan sus gustos y prioridades.

La obra de la casa de Paula Chaves y Pedro Alfonso

Paula Chaves y Pedro Alfonso avanzan con un proyecto que refleja un estilo contemporáneo y pensado para la vida en familia. La vivienda se distingue por líneas rectas, ventanales amplios y ambientes integrados que privilegian la luz natural. Cada espacio fue diseñado para ser funcional y práctico, con detalles que aportan calidez y funcionalidad. La obra muestra cómo la pareja definió una propuesta que combina modernidad y comodidad, dejando ver un hogar que se adapta a sus necesidades.

VDV