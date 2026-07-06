Así fue el cumpleaños de Filipa, la hija de Paula Chaves y Pedro Alfonso: toboganes, kartings y puestos de comida

Paula Chaves y Pedro Alfonso abrieron las puertas de la intimidad familiar para compartir con mucha alegría los momentos más destacados del festejo por los seis años de su hija menor. Filipa disfrutó de una jornada de ensueño, donde la temática inspirada en Hello Kitty transformó el lugar en un espacio mágico diseñado especialmente para la diversión de los niños.

El cumpleaños de la hija de Paula Chaves y Pedro Alfonso, Filipa.

Paula Chaves apostó por un entorno de fantasía y juegos

La ambientación del salón cautivó a todos los presentes gracias a una cuidada selección de detalles decorativos que respetaron la estética icónica del personaje de Hello Kitty. Los pequeños invitados tenían una variedad de entretenimientos durante toda la jornada, destacándose la presencia de un gran inflable blanco tipo castillo, ideal para que los chicos salten y se diviertan sin descanso bajo la supervisión de adultos.

Filipa junto a Paula Chaves.

Además de los juegos tradicionales, el lugar tenía un sector destinado a los kartings, lo que permitió que los niños recorran el circuito con mucha emoción y adrenalina. La disposición de los espacios generó un clima lúdico donde cada rincón invitaba a la exploración y el juego compartido entre amigos. Los toboganes y las piletas de pelotas, que completaron este circuito de recreación, aseguraron que nadie se quede fuera de la acción durante las horas del festejo.



Propuestas gastronómicas y momentos inolvidables

El sector gastronómico estuvo dispuesto por diversos puestos de comida ofrecían opciones deliciosas pensadas específicamente para el paladar infantil. Entre las atracciones principales, los invitados disfrutaron de un carrito de "Sweet Station" con golosinas y opciones dulces que complementaron la experiencia, garantizando que el menú sea tan atractivo como la decoración. La oferta de waffles recién hechos y otras delicias generó largas filas de niños ansiosos por degustar estas especialidades.

El cumpleaños de Filipa Alfonso fue pura diversión.

El momento del brindis fue sumamente emotivo, ya que Filipa sopló las velas ante la atenta mirada de sus padres y hermanos, quienes compartieron con ella esta celebración tan significativa. La aparición estelar de personajes caracterizados como Hello Kitty, Kuromi e incluso una simpática versión de Lionel Messi, fue una sorpresa durante la fiesta. Paula Chaves y Pedro Alfonso junto a sus hijos disfrutaron de este despliegue, celebrando no solo un año más de vida de Filipa, sino también la unión y el cariño que definen su dinámica diaria.