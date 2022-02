Paulo Londra no asistió al Baby Shower de su segundo hijo

Paulo Londra decidió asistir a otro evento el mismo día que su ex, Rocío Romero, celebraba el Baby Shower del segundo hijo que tendrá con el cantante.

Roció Romero en su Baby Shower.

La situación actual de Paulo Londra con su ex

En enero, Rocío Moreno confirmó la separación de Paulo Londra. Ahora, a punto de parir, sus amigos le organizaron un Baby Shower al que, en el cantante cordobés no estuvo presente. Sí fue a un evento que no especificó cuál era, aunque posteó una foto en sus Historias de Instagram.

Paulo Londra en otro evento.

En aquel entonces, cuando oficializó su separación de Paulo Londra, Rocío Romero dio a conocer detalles durísimos sobre su relación y sostuvo que no tiene comunicación con el cantante.

"Siempre tuvimos proyectos de familia grande, por eso estaba feliz con la llegada de Isabella, que nació en julio del 2020, en plena pandemia. Tuvimos una crisis muy grande, él después me pidió disculpas, le creí y apostamos a la familia", comenzó relatando Rocío Moreno.

En esa misma línea, la joven cordobesa sumó: "Después del nacimiento de la nena, empezó a salir mucho con amigos. A mi eso no me molestaba pero sí que estuviera ausente en la casa. Volvía cada vez más tarde o no volvía, se quedaba con sus padres para que yo no viera los horarios y cómo volvía”.

Rocío está cerca de la fecha de parto.

Según relató, este segundo embarazo la encontró sola y asustada. "Tuve miedo porque una vez me dejaron internada por presión alta. Tenía contracciones recurrentes y nadie cerca para ayudarme. Ahora mi familia me ayuda con Isabella pero antes no porque me daba vergüenza contar lo que pasaba".

“En los primeros meses de embarazo recuerdo una madrugada que yo estaba descompuesta, le pedí que volviera para ayudarme porque estaba con la nena muy chiquita y me dijo que llamaba para fastidiarlo. Apareció a la mañana", dijo la ex de Paulo Londra.

LA CONFESIÓN DE LA EX DE PAULO LONDRA: "ESTOY DE 8 MESES, ME DEJÓ SOLA"

Rocío Romero confesó a Infobae que una de las últimas jugadas que le hizo fue la de irse de viaje sin avisarle. "Me dijo que tenía pensado viajar pero después me enteré por los medios que se había ido a los Estados Unidos"