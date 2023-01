Pedro Capó: "Componer es mi terapia y mi espacio de desahogo"

Pedro Capó lanzó recientemente su quinto material discográfico, "La Neta". El artista atravesó un proceso de creación en el que fue muy fiel a sus vivencias personales e invitó a artistas de reconocimiento internacional para colaborar con él en el disco.

En diálogo con Revista Caras, Pedro Capó habló de su amor por nuestro país, reveló cuáles son sus canciones favoritas de este último lanzamiento y adelantó cuándo estará de gira por Argentina.

Primero que nada, felicitarte por el lanzamiento de tu nuevo material discográfico, quiero saber cómo estás, cómo te sentís con este nuevo, hijo, que acabas de tener.

Pedro: —Bien, contento, orgulloso, ilusionado, agradecido de la recepción bonita que ya está teniendo. Siempre hay un sentimiento agridulce porque hay que soltar, un trabajo al lado del disco nunca se termina, se abandonan dicen por ahí. Entonces, hay que lanzarlo al mundo ya y disfrutar ese proceso de presentarlo a la gente, defenderlo y de ir a tocarlo ya prontamente. Pero el sentimiento que reina sobre todo es la gratitud.

Pedro Capó.

Si tuvieras que contarle, cómo es tu nuevo disco, a alguien que todavía no lo escuchó, ¿cómo lo presentarías?

Pedro: —Un espejo nuestro, de la condición humana. Yo lo presento desde mis capacidades, mi realidad y mis experiencias personales, pero yo también pienso que lo que vivo yo lo vivimos todo y viceversa. Todos atravesamos tristeza, todos tenemos miedos, todos tenemos incomodidades, todos nos sentimos increíblemente bien un día y todo eso es válido documentarlo, hablarlo y normalizarlo, sí es un disco de honestidades, de la verdad de que atravieso yo y que atravesamos mucho todos nosotros.

Yo tuve el placer de escucharlo completo y justamente de eso te iba a hablar, es muy variado lo que hay dentro del nuevo disco. ¿A vos, qué te inspira al momento de escribir, de componer?

Pedro: —La vida misma. Lo que surge es lo que he vivido en ese momento de mi vida, entonces esas son las cosas que documento, porque es lo que hago y porque es mi terapia también, mi espacio de desahogo y de mantenerme más o menos equilibrado con la intención siempre de que pueda ser la historia de cada persona que la escuche. Pero me inspira la vida, su movimiento, sus procesos emocionales, físicos, introspectivo, eso me mueve.

Pedro Capó.

Ya tenés tres Grammys. ¿Pensás que con este nuevo material discográfico podemos ir por el cuarto?

Pedro: —Bueno, uno siempre tiene la ilusión, verdad?. Yo creo en lo mío hasta el fin, pero no es la intención con la que hago las cosas. Especialmente en este disco no hubo un proceso de 'busquemos un hit', ni 'no respetemos la integridad del concepto'. Aquí no se hicieron 50 canciones para escoger las mejores 20, lo que se escribió durante el proceso es lo que fue, es lo que es. Pero ojalá que sí, yo creo en el disco, creo que se lo merece. Siempre todo lo que hago, siento que lo merece (risas).

De las diez canciones, ¿cuál es tu favorita?

Pedro: —Ay, me la ponen difícil.

Yo te puedo decir las mías: "La Neta" y "Gracias"

Pedro: — Uyyy, "La Neta" es de mis favoritas, "Gracias" también. Pasa que las que ya salieron llevo viviendo con ellas un poquito más tiempo y siempre serán mis favoritas. Pero sí, ahora mismo estoy gravitando mucho,sintiendo mucho "La Neta". "5 y 3" me gusta mucho y "Volver a Casa" para mí es una canción especial, definitivamente.

Pedro Capó.

Pedro habló de las colaboraciones en su disco

Lali Espósito fue una de las artistas elegidas por el cantautor para darle su toque personal a "Una Vez Más". Por otro lado, el intérprete de "Ni Tan Novios, Ni Tan Amigos", también convocó a Ñejo, un cantante puertorriqueño que participo de "Ojos Claros".

Pedro: — Si, anduvimos con Lali ahí. La quiero mucho, la respeto muchísimo, es talentosa, versátil, además tiene una ética de trabajo bien bonita. Lo digo en todos lados, es muy raro que artistas muy exitosos contesten rápido, pero es muy refrescante y halagador cuando te responden de una y así hizo Lali. Le llegó la canción y me escribió ese mismo día y en cuestión de un par de días, ya tenía su versión grabada. Como ser humano es increíble y su contribución artística y creativa a la canción fue de sumar y de elevar el tema, así que agradecido. Y Ñejo que es un tipo al que le he agarrado mucho cariño, es genuino, talentosísimo y su contribución era lo que le tocaba a la canción, yo quería un rap old school, calle y el tipo eso lo tiene clarísimo.

A la hora de buscar una colaboración, ¿cómo se hace esa búsqueda del artista que uno va a incorporar a su a su canción?

Pedro: —Hay diferentes maneras. Cuando trabajo ya con el artista desde la composición y de ahí tenemos una intención clara en común. Y hay momentos que la canción me dice quién es, a quién pide. Con "Ojos Claros" yo nunca escribí un segundo verso, porque siempre sentí ese rap del que te hablaba antes y Ñejo para mí era el tipo que podía traer esa crudeza y así lo hizo, yo nunca le di especificaciones ni le dije 'mira, vamos por acá, vamos por allá' le di el campo abierto y el tipo hizo lo que hacen a la medida. Con Lali igual, la canción es una conversación muy personal entre un chico y una chica telefónicamente y habla de esa llamada o texto a las 2 de la madrugada en una relación que a lo mejor ya no funciona, pero quedan rastros y esa necesidad de seguir jugando con la herida o con lo que queda. Lali que es una gran actriz, una gran intérprete, compositora y bailarina y sintonizó perfectamente con el tema y elevó la canción.

Cuándo vendrá Pedro Capó a Argentina

¿Cuándo te vamos a tener de gira por el país?

Pedro: — Pues ya loco por regresar. Estuvimos ahí hace poquito, quiero volver ya y creo que estamos allá para marzo. Es posible que vayas antes me dijeron algo el otro día, pero seguro, seguro, en marzo. Vamos a estar de gira por Latinoamérica y muchísimas ciudades, algunas en las que ya hemos estado y otras que no, pero ya estaremos anunciando prontamente las fechas.

El público argentino te quiero un montón

Pedro: —Y yo a ustedes, mucho, mucho. Tuve la oportunidad de estar allá con mi querido y generosísimo Luciano Pereira que me invitó a su Luna Park ya salió el sencillo con él también "Sin Haber Dormido". Me tratan muy lindo allá, soy fan de la cultura, de la comida, de la música que me ha marcado a través de mi vida, así que ya con ganas de ir a presentarnos y marzo pinta bonito.