Pedro Pascal está en su gran momento, recibiendo aplausos por sus actuaciones en dos grandes series del momento: “The Last Of Us” y “The Mandalorian”. Sin embargo, la vida de este actor chileno que viene sorprendiendo desde su recordado papel como Oberyn Martell en “Juego de tronos”; no fue nada fácil.

José Pedro Balmaceda Pascal nació en Chile bajo el régimen del dictador Augusto Pinochet. Debido a la delicada situación política de su país su familia, que era socialista, tuvo que exiliarse.

Pascal recordó, en una ocasión, los difíciles años bajo la dictadura. "Había un sacerdote herido de bala en una pierna que llevaron a casa de mis padres. Mi padre lo acogió, lo escondió durante unos días y le curó la pierna. Yo era un bebé, mi hermana sólo tenía tres años y dice que tiene un vago recuerdo de estar muy enfadada porque nuestros padres habían puesto cosas de extraños en su habitación, incluidas armas. El cura fue detenido y torturado. Dio nombres y fueron a buscar a mi padre al hospital en el que trabajaba. Por casualidad llegó a sus oídos que estaban abajo, preguntando dónde encontrar al doctor Balmaceda. Mi padre se escabulle por atrás y busca a mi mamá, su hermana nos busca a mi hermana y a mí".

Pedro Pascal y su padre.

De Chile su familia pasó a Dinamarca y luego a Estados Unidos, donde Pedro ha vivido la mayor parte de su vida desde entonces. En la escuela, sufrió años de acoso escolar, pero lo consolaba su sueño de convertirse en actor.

La madre de Pedro, Verónica, psicóloga infantil, apoyaba plenamente su ambición de ser actor, pero cuando él tenía 24 años, y aún no había alcanzado el éxito, ella se suicidó. "Siempre me apoyó increíblemente, nunca fue una madre escénica. Siempre sentí que ella sabía algo que yo no sabía. Nada de mi éxito sería real si no fuera por ella", contó el actor en una oportunidad, quien además se puso su apellido en homenaje a su madre.

Verónica Pascal, la madre de Pedro Pascal.

Después de la trágica muerte, tardó 15 años en conseguir su gran oportunidad, y durante ese tiempo aceptó todo tipo de trabajos, desde camarero hasta bailarín go-go en clubes nocturnos de Madrid (España).

Cuáles fueron los primeros papeles de Pedro Pascal

En sus inicios tuvo papeles pequeños en series como "Buffy Cazavampiros", "The Good Wife" y "Ley y Orden". Al principio fue duro, pero un día le llegaría el papel que le cambiaría la vida: como el sexy Oberyn Martell, en la serie “Juego de Tronos”. Luego llegarían las películas "La gran muralla" en 2016, "Kingsman: El círculo de oro" en 2017 y "Wonder Woman" 1984 en 2020.

Pedro Pascal en "Juego de tronos".

Esta última se rodó en Londres, que se ha convertido prácticamente en un segundo hogar para Pedro, quien acostumbra hacerse muy amigo de sus compañeros de trabajo, como Kit Harington y Sophie Turner de “Juego de tronos” hasta Bella Ramsey, quien lo acompaña ahora en “The Last Of Us”.

Pedro también estaba en Londres cuando se enteró de que había conseguido el papel en “The Last Of Us"... pero estuvo a punto de no darse cuenta. Recuerda: "Era muy tarde. Tenía que levantarme por la mañana, así que me tomé un somnífero. Pero me llaman y me dicen que he conseguido el trabajo después de tomarme la pastilla".

Pedro se ha convertido en una sensación en las redes sociales debido a sus graciosos videos y participaciones en programas cómicos como "Saturday Night Live", en los que ridiculiza su condición de galán. También utiliza su perfil para apoyar a causas LGBTQ+, especialmente después de que su hermana, Lux, se declarara trans hace dos años. "Todo mi corazón está puesto en los marginados. No es una elección. ¿Cómo se atreve alguien a no apoyar a la gente que merece apoyo, que merece protección y que la necesita más que tú?", manifestó en una ocasión el actor.