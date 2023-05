Peligra el casamiento de Nicole Neumann y Manu Urcera tras el escándalo

Nicole Neumann y Manu Urcera estarían pasando un mal momento luego del escándalo que protagonizó el piloto al propiciarle un golpe a un admirador que le habría preguntado si iría al partido despedida de Fabián Cubero. El joven debió ser hospitalizado luego de eso, lo que habría puesto en alerta a la modelo.

Fue Juan Etchegoyen quien hizo pública la sensación que tiene Nicole Neumann después del incidente. "A mi me contaron que a ella no le gustó nada esto que pasó. Que incluso, ella ahora le habría hecho un fuerte reclamo", contó el periodista.

Manu Urcera.

"Me definieron la conversación de ellos, sobre este tema, como tensa. Porque Neumann le empezó a pedir explicaciones sobre por qué había agredido a un hombre", agregó Etchegoyen evidenciando que la modelo no se siente para nada cómoda con este tipo de actitudes que fomentan la violencia.

Cabe destacar que, tal como expresó Etchegoyen: "Con ellos todos se magnifica porque están en el ojo de la tormenta". Ya que semanas atrás salió a la luz que Indiana se habría ido a vivir con su papá porque no se siente cómoda con Urcera en su casa.

Nicole Neumann y Manu Urcera.

La reacción de la familia de Cubero en medio del escándalo de Nicole Neumann y Manu Urcera

Con respecto a cómo vivió esta situación la familia de Fabián Cubero, el periodista aseguró: "Algunos me dijeron que les causó gracia. Yo antes conté que hace unas semanas, cuando el futbolista expuso la mala relación de Nicole con Indiana, a Urcera no le gustó nada y lo quería ir a buscar".

"Ya viene sensible la situación. Yo no quiero ser una persona pesimista, pero me sorprendería que se case", cerró Etchegoyen. Así puso en duda que Nicole Neumann quiera seguir adelante con los planes de casamiento.