Fabián Cubero acusó a Nicole Neumann de hablar con la prensa sobre su relación con Indiana

El drama entre Nicole Neumann y Fabián Cubero parece nunca acabar. Si bien parecía que estaban tranquilos, ambos con nuevas parejas y compromisos futuros, la supuesta pelea entre la modelo y su hija, Indiana Cubero, trajo una nueva ola de insultos e indirectas entre ambos.

Es que durante el verano se dio a conocer que Indiana y Nicole no se hablaban y que la joven había decidido mudarse con el padre, lo que generó que los medios indagarán en las razones detrás del posible distanciamiento.

Fabián e Indiana Cubero.

“No tenemos diálogo. No. Indiana tampoco”, afirmó por su parte Fabián Cubero, agregando: “Es un tema que lo tiene que ir resolviendo Indiana con psicóloga y con la mamá”. Los dichos del ex Vélez enfurecieron a la modelo y Maite Peñoñori reveló en Intrusos que los conflictos no eran del todo ciertos, ya que Nicole Neumann e Indiana Cubero se veían una vez por semana y pasaban tiempo juntas.

“Lo que ella hace es ir una o dos veces por semana a buscarla al colegio y se van a merendar juntas. Tienen este vínculo. Comparten una salida sin sus hermanas y sin Manu Urcera, y después la lleva a lo de Cubero”, explicó la panelista de América.

Nicole Neumann e Indiana Cubero.

Ahora, Fabián Cubero volvió a hablar del tema sobre la pelea entre Nicole Neumann e Indiana Cubero, esta vez haciendo alusión a la manera en la que manejó la narrativa y acusando a la modelo de filtrar información a la prensa.

“No me arrepiento de haber hablado, somos gente del espectáculo y no dije nada distinto a lo que venían debatiendo, los propios medios desde diciembre. Si ven las redes, no hace falta que yo de certezas de nada”, expresó el ex futbolista en Intrusos, invitando a los periodistas a comparar su versión de los hechos con las pruebas que se pueden encontrar en las redes, ya que Indiana no aparece en los posteos de la modelo hace bastante tiempo.

Fabián Cubero.

“Lo que tengo para decir, lo digo acá adelante, yo no mando a nadie a hablar de nada”, lanzó tajante Fabián Cubero, aprovechando la oportunidad para tirarle una indirecta a Nicole Neumann y acusarla de hablar con distintos periodistas para que revelen información sobre la interna familiar. “Yo lo que dije, lo dije delante de las cámaras y para mí hubiese sido más simple llamar a un periodista amigo y decírselo en privado”, agregó.

Para finalizar, el exfutbolista fue preguntado sobre cómo lleva el día a día de la delicada situación entre Nicole Neumann e Indiana Cubero. “Lo viví con tranquilidad porque estoy abocado a lo que es mi partido despedida, al cumpleaños y bautismo de Luca también. No me interesa escuchar más nada, no quiero hablar más de nada”, concluyó.

