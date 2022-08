Pepe Cibrián rompió el silencio, luego de que los diferentes medios, en todas sus plataformas, hablaran de su reciente y muy polémica separación de su esposo, Nahuel Lodi, el actor le hizo frente a la situación e hizo un video donde publicó su descargo donde repudia el manejo que el periodismo de entretenimiento ha hecho con en los las últimas semanas.

Sobrepasado por los títulos y lo que se dice en torno a su mediática ruptura, el experimentado director y actor de teatro, no se cayó más y fue directo al hueso: “Por respeto a ustedes y a mí mismo, frente a tanto ensañamiento y alevosía por parte de cierto sector del periodismo, he decidido romper el silencio”.

Pepe Cibrián acusa a los medios de ensañamiento y alevosía: “Hay un límite”.

“Se ha hablado indiscriminadamente de mis afectos frente a las vivencias afectivas producto de mi reciente historia con Nahuel Lodi, opinando y calificando los sentimientos más profundos, sin reparo, que trate de tolerar, entendiéndolo como algo propio del interés por las noticias comúnmente denominado el corazón y aún, aquellas opiniones que son contrarias a mí sentir”, continuó el video del artista.

“Pero luego, como una tormenta perfecta, con una conveniente puntualidad en un momento histórico de nuestro país y economía en estado agónico, comenzaron a lazarse comentarios aberrantes hacia mi persona, con imputaciones gravísimas y comentarios aberrantes hacia mi persona con imputaciones gravísimas, afectando derechos personalísimos que hacen a mi intimidad, a mi buen nombre y a mi honor”, subrayó Pepe Cibrián.

El destacado actor de teatro remarcó que por este medio, no dará ningún tipo de respuesta a esos comentarios malintencionados, pero sí lo hará ante la justicia.

“Es muy fácil formular cualquier imputación en un medio y requerir por esta vía un comportamiento propio de la justicia como un careo de absurdos y ofensivos dichos, cuya gravedad no merece respuesta, más que la que puede ofrecer la justicia. Donde, quién alega debe probar”.

El actor trajo al tema, afirmaciones que, según él, se dieron en diversos medios, en los cuales se atentó contra el buen nombre del arte de hacer teatro y de la profesión, al decir que en los “teatros era lugares para tener sexo de manera indiscriminada”. “No es eso el teatro”, remarcó el actor.

“No es posible, ni justo, que personas, en búsqueda de un pobre minuto de fama para lograr una especie de aire lo hagan con base en mentiras. ¡Todo tiene un límite” y sumó: “Se han acusado a mis allegados de robar en mi propia casa, mostrando un dibujo con nombre de mis seres queridos y colaboradores más cercanos, sin pruebas, causando daño a mí, a ellos y a sus familias”.

“Honré mi condición de hombre en la vida, no en la cama y luché por la dignidad y el amor verdadero de un matrimonio igualitario y me considero un ciudadano ilustre y respetuoso de la ley y de las instituciones. Esta campaña de desprestigio y este daño provocado deberá ser reparado, no me quedaré callado”, expresó el actor, quien aseguró que todo lo llevará a la justicia, que es el lugar donde deberán dar las explicaciones pertinentes.

Pepe Cibrián habilitó el diálogo con Nahuel Lodi

Hace una semana se conoció que su esposo, Nahuel Lodi, viajó hasta Córdoba para entablar una vía de diálogo cara a cara con Pepe, luego de que Intrusos de América TV, publicara el video de Lodi, a los besos con otro hombre, lo que projudo la decepción del actor y posterior a eso, su separació, a menos de un mes del matrimonio.

“Nahuel vino de visita, a charlar y a que hablemos. No implica nada, es eso, una charla. No tengo por qué explicarle a alguien, el porqué hago las cosas. Es mi vida y no me gusta que se metan”, dijo en ese momento Pepe Cibrián, sobre la llegada de su pareja, al salón de ensayo donde estaba trabajando.