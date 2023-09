Peso Pluma fue amenazado de muerte por narcos: "Abstente de presentarte por irrespetuoso y lengua suelta"

Hace varias semanas que se escuchaban rumores que un importante cártel mexicano no quería que Peso Pluma se presente este 14 de octubre en Tijuana, una ciudad cercana a Estados Unidos. La intención de esta banda sería cancelar el show, y ya habrían comenzado a boicotearlo.

Este martes 12 de septiembre apareció un pasacalles donde se puede leer claramente: “Esto va para ti, Peso Pluma. Abstente de presentarte el día 14 octubre porque será tu última presentación por irrespetuoso y lengua suelta, te presentas y te vamos a partir tu madre”.

Imagen reciente de Peso Pluma.

Pero eso no fue todo, ya que esta amenaza de muerte al artista no fue la única. Distintas pancartas con mensajes similares fueron colocadas en varios puntos de la ciudad de Tijuana.

El pasacalle que apareció en Tijuana.

Se logró detener a uno de los implicados y Edgar Mendoza, el fiscal regional, ya inició las investigaciones correspondientes. Según informaron medios mexicanos, las letras de las canciones de Peso Pluma podría haber generado un conflicto con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

¿Cómo tomó las amenazas Peso Pluma?

Hasta el momento las amenazas no parecen preocupar al cantante mexicano, quien cantó recientemente en vivo en la reconocida entrega de los MTV Video Music Awards 2023 y fue nominado a Mejor Artista.

Cuando le consultaron por la situación en la alfombra roja del evento, Peso Pluma respondió: “Estoy acá por la música, eso es lo que me trajo aquí. Le digo a la gente que me siga por lo que he hecho. Yo sigo con mi gira normal en los Estados Unidos, cumpliendo mis sueños y poniendo la bandera mexicana bien en alto”.

J.C.C