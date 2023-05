Peter Alfonso y José María Listorti es una de las duplas más icónicas de la televisión, el teatro y el cine argentino. Y es que las figuras supieron complementarse durante mucho tiempo y, como grandes colegas, sabían sacar lo mejor el uno del otro al momento de trabajar. Sin embargo, después de muchos años de relación y muchos proyectos en conjunto, los actores tuvieron una pelea cuando se encontraban rodando su última película.

Fue allá por el 2017 cuando Peter Alfonso y José María Listorti tuvieron un enfrentamiento durante la grabación de Cantantes en Guerra, la tercera película que hicieron juntos. En ese momento, se ve que la dupla no supo ponerse de acuerdo y tuvieron un par de idas y vueltas tensos acerca de la producción del film. Mientras que el humorista se lo veía muy entusiasmado con el proyecto e interesado en promocionarlo todo el tiempo, el marido de Paul Chaves tomó la actitud contraria y no le interesó conseguir nuevos espectadores.

Rápidamente, al ver esta desconexión entre Peter Alfonso y José María Listorti, los programas de chimentos comenzaron a rumorear sobre una pelea y un distanciamiento de los actores. A pesar de que ninguno de los dos dijo nada en su momento, recientemente el exconductor de Este es el Show, le concedió una nota a Socios del Espectáculo y habló sobre el episodio. "Yo no me enojé. Los que más se enojaron fueron los productores de las películas. Me veían a mí que ponía todo y a él no", explicó el actor.

Paula Chaves y Pedro Alfonso

Ahora, fue Peter Alfonso el que visitó el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. Los Socios del Espectáculo le mostraron el clip de la entrevista a José María Listorti y el actor respondió con sinceridad. "Hay cuestiones laborales que pueden pasar, discutir que no tiene nada que ver con una cuestión personal", explicó el esposo de Paul Chaves con respecto a lo sucedido.

Luego, comenzó a detallar un poco más su enfrentamiento con José María Listorti: "Hubo muchas cosas que sentí que no me dieron bola de la peli, de cuestión artística y actoral", lanzó Peter Alfonso. Se ve que algunas sugerencias que habría hecho el actor, los productores no lo tomaron en cuenta. Sin embargo, aclaró: "Nada con Jose".

José María Listorti

Nancy Duré, con la frontalidad que la caracteriza, indagó un poco más profundo y le señaló su mala actitud por no hacer el máximo esfuerzo para atraer nuevos espectadores. "Pero le cargaste de trabajo a él con la promoción", dijo la periodista. Entonces, Peter Alfonso, al contrario de ponerse a la defensiva, admitió sus errores y reconoció: "Él también era productor, era toda una mezcla. Me hago cargo de esto de no responder, que a veces es un problema".

NL.