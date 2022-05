Agustina Cherri estuvo invitada a PH Podemos Hablar, junto a Cristina Pérez, Rusherking, Antonio Birabent y Lío Pecoraro. Cuando los invitados se sentaron en la mesa para comer, la actriz vivió un incómodo momento que la hizo enojar y dejó el programa de Andy Kusnetzoff.

PH Podemos Hablar: Agustina Cherri se enojó y dejó la mesa de Andy Kusnetzoff

Todo comenzó cuando el conductor de PH Podemos Hablar le preguntó a la actriz sobre su vínculo con Rodrigo Bueno. Mientras recordaban los shows donde cantaron en el Luna Park, Andy hizo mención del talento actoral de Agustina Cherri. Minutos después, Andy le pidió a Antonio Birabent que le pregunte lo que sea y la actriz no dudó en hacerle caso.

"¿Puedo hacerte laburar? Se enojó Agustina. Va a actuar" comenzó diciendo Kusnetzoff. "¿Fuiste novia de Rodrigo?" le consultó el escritor.

"Siempre te metés en la intimidad y la verdad que no me parece, porque soy una persona que tiene pareja en este momento. Me ponés en una situación incómoda. Tengo tres chicos que están mirando el programa" improvisó Agustina.

"Está todo bien, pero yo tengo una familia. Hace tres horas que estoy acá parada, tengo las patas como una galleta y estoy cagada de hambre" comentó enojada Cherri y finalmente se levantó de la mesa de PH Podemos Hablar.

La actriz recibió un fuerte aplauso por su improvisación en el ciclo de Telefé.

PH Podemos Hablar: Rusherking confirmó su romance con la China Suárez

Rusherking estuvo esta noche en PH, Podemos Hablar y confirmó lo que ya todos sabían. Sí está de novio con la China Suárez. El cantante reveló detalles sobre su noviazgo con la actriz y aseguró estar muy enamorado.

Andy Kusnetzoff invitó a todos los entrevistados a que pasaran al punto de encuentro los que estén pasando un buen momento en el amor, entre los que dieron un paso al frente, estuvo Rusherking. La tensión llegó cuando el cantante dio detalles sobre su relación con la actriz. Lío Pacoraro que también estaba como invitado, tomó la posta en el nombre de todos los periodistas de entretenimiento y lo empujó a hablar.

"Yo la verdad que estoy en un momento muy bueno de mi carrera, también, y es acompaña que estoy muy enamorado y muy bien por esa parte. Conocí a alguien que de verdad la paso muy bien y hace mucho no me sentía así. Estoy disfrutando mucho de ese proceso", comentó el cantante.

Kusherking reveló que la China Suárez le dice "Thomy" y no lo llama por su nombre artístico. Lío Pacoraro le consultó sobre cómo se conocieron o quién dio el primer paso y así respondió el cantante: "Fue medio mutuo. Nos conocimos en una fiesta, nos estuvimos mirando toda la noche. Nos hacíamos los boludos. Yo no sabía si avanzar o no. La verdad yo soy muy respetuoso y nunca me gusta pasarme. Aparte no la conocía a ella. Hace mucho veníamos hablando, pero no teníamos mucha confianza", agregó el cantante.

"Tuve la mala suerte de que me grabaron en el Martín Fierro, pero a mí no me gusta nada de exponerme y menos en una fiesta y estar ahí con alguien que recién estoy conociendo, porque me parece mucho", le respondió Rusherking a Cristina Párez, quien también estaba como invitada.

"Nos miramos, estuvimos toda la noche cruzando miraditas, después empezamos a hablar, yo me fui a Madrid y ahí la vi, estuvimos en Madrid, después volvimos para Argentina y nos vimos acá", comentó el cantante. Sobre la primera noche de amor, Rusherking aclaró que fue acá en Buenos Aires.

