La polémica no tiene descanso entre Nicole Neumann y Fabián Cubero. Un nuevo enfrentamiento tiene a la ex pareja otra vez en la mira y las indirectas en redes sociales no se hacen esperar.

Después de la publicidad que el ex deportista decidió hacer con su hija Allegra, se desató un nuevo escándalo con la modelo quien aseguró no estar al tanto de esta decisión. "No tengo ni idea de qué me están hablando. Debería estar enterada", dijo Nicole Neumann sobre este post en Instagram de su ex marido y su niña de 11 años.

"La verdad es que no tengo nada de ganas de entrar en ningún tipo de conflicto", agregó luego en Intrusos sin entrar en polémica.

Picante mensaje de Nicole Neumann en medio de un nuevo conflicto con Fabián Cubero

Sin embargo, Nicole Neumann hizo su descargo en redes y, fiel a su estilo, compartió un contundente mensaje. “Me asusta como hay gente que miente y jura que está diciendo la verdad”, fue la frase que Nicole Neumann decidió subir en su Insta Stories.

Antes del nacimiento de Luca: qué dijo Nicole Neumann sobre el hijo de Fabián Cubero

La llegada de Luca Cubero es inminente y Mica Viciconte atraviesa sus últimos días de embarazo.

Pero antes de la llegada del pequeño, Nicole Neumann fue llegada sobre qué significa para ella la llegada de este integrante a la familia de sus hijas Indiana, Sienna y Allegra.

"Siempre dije que un bebé es una bendición y es bienvenido. Mientras mis hijas estén felices, yo voy a estar feliz", disparó la modelo ni bien fue consultada por este nacimiento.

Nicole Neumann y sus hijas.

Tiempo atrás, se dijo que la modelo no estaría en el país para el nacimiento del niño, pero Nikita regresó de Italia hace pocos días, para poder acompañar a sus tres pequeñas una vez que su papá reciba al nuevo integrante.

Sobre la posibilidad de tener hijos otra vez, Nicole aseguró que sus hijas le piden un hermanito. Mis hijas me piden un hermanito desde hace rato. No me dicen el sexo del bebé, me dicen 'queremos que tengas un bebé con Manu'", agregó Nicole.