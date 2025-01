Durante una entrevista, Claudia Valenzuela, mamá de L-Gante, dio picantes declaraciones sobre el gran escándalo que gira entorno a Wanda Nara y Mauro Icardi. La madre del cantante, vio las conversaciones que se filtraron entre la empresaria y el futbolista, y decidió dar su opinión sin guardarse nada.

Las picantes declaraciones de la madre de L-Gante en medio del escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Desde hace varias semanas, en los medios de comunicación están dando vueltas algunas polémicas conversaciones entre Wanda Nara y Mauro Icardi, donde se puede leer distintas discusiones entre ellos de diferentes temas, además de los constantes pedidos que el futbolista le realizó a la empresaria para volver a estar juntos, a pesar de que ella lo rechazó en reiteradas oportunidades.

En ‘Mañanísima’ (El Trece), Majo Martino leyó en voz alta varias partes de los chats donde el deportista insulta y maltrata a la conductora de Telefe, además de referirse a la relación que mantiene con L-Gante. “Se ve que te comió el cerebro L- Gante con la villa y los villeros. Se te quemaron las neuronas con tanto porro”, escribió Icardi sobre el cantante.

Mientras esto sucedía, Claudia Valenzuela, mamá del cantante de cumbia, fue consultada por los mensajes que escuchó y terminó dando picantes declaraciones sobre el delantero del Galatasaray: “Cuando veo esto, lo vengo escuchando como trata a mi hijo de villero. Esta persona no sabe lo que es ser villero, no lo que es una villa”.

“Nunca vivimos en una villa, es una forma de querer humillarte. Me duele, me da bronca, no toqué el tema con mi hijo, mejor dejarlo pasar. Este señor está continuamente menospreciando", concluyó Claudia cansada de las declaraciones que da el delantero sobre los orígenes de su Elían y el mal ejemplo que podría darle a Francesca e Isabella si mantiene su relación con la modelo.

Cabe recordar que durante el fin de semana, la promotora fue vista con Andrés Nara en los carnavales de Gualeguaychú. Durante una corta nota, ambos hablaron sobre la reconciliación de sus hijos y se dieron el espacio para mostrar su apoyo ante los rumores de embarazo que surgieron luego de que Wanda comprar varias test de embarazo en su paso por Córdoba, cuando fue a visitar al cantante la semana pasada.

Sin duda alguna, Claudia Valenzuela no se iba a quedar callada, durante su paso por Mañanísima dio picantes declaraciones sobre toda la polémica que existe entre Mauro Icardi y Wanda Nara. Sobre todo luego de leer los escandalosos chats que mantuvo el futbolista con la empresaria donde él suelta fuertes agravios contra L-Gante, su hijo.

