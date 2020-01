El curioso gesto de Pico Mónaco el día que Pampita celebró su cumpleaños

Pampita y Roberto García Moritán celebraron su cumpleaños con una megafiesta. La pareja protagonizó uno de los eventos más importantes de la temporada esteña e hicieron un súper festejo en el Parador del Hotel Fasano el pasado viernes.

Pero la pareja no fue la única que decidió tirar la casa por la ventana y fue Pico Mónaco, ex de la modelo, quien coincidió en celebrar ese mismo día. El ex tenista organizó otra espectacular fiesta vip en el exclusivo parador de playa Casa Babel, su restó.

Aunque esta casualidad no opacó (ni mucho menos) ambos festejos, hubo un particular gesto del ex deportista que despertó comentarios. Según informaron, Pico ofreció un show de fuegos artificiales a la medianoche, el mismo momento en el que su ex soplaba las velitas.

¿Coincidencia?