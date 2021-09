Pico Mónaco y Diana Arnopoulos esperan su primer bebé juntos. Hace algunos meses atrás, Ángel de Brito confirmó la noticia, y luego el ex tenista compartió un posteo en redes sociales con el anuncio. Desde las playas de Florida, la pareja compartió un tierno posteo donde se los ve disfrutando de un día soleado y en el pie de foto confirmaron el sexo del bebé en camino.

“Se me explota el corazón de amor. Bebé en camino. Te amo @diana_arnopoulos” escribió Pico Mónaco en su posteo en Instagram, el pasado 13 de julio, al confirmar la hermosa noticia.

Pico Mónaco reveló el sexo de su bebé en camino

Mientras la modelo francesa atravesaba el cuarto mes de embarazo, compartió una publicación en redes sociales mostrando su pancita. “¿Baby Girl o Baby Boy?” escribió y rápidamente Pico Mónaco reveló sus deseos de tener un varón.

Pico Mónaco reveló el sexo de su bebé en camino

“Can´t wait for our baby boy” escribió en el pie de foto Diana Arnopoulos, junto a una hermosa imagen de la pareja disfrutando de un día de playa en la Florida. Diana está atravesando el sexto mes de embarazo y parece ser que el sueño de ser papá de un niño, se le cumplió al ex tenista.

Cuál fue la reacción de Pampita por la paternidad de Pico Mónaco

Días después de que Pico Mónaco confirmara su paternidad, Barby Franco reveló cuál fue la reacción de Pampita, su ex pareja, sobre la noticia. "No hablamos del tema. Ella no lo registra", reveló la pareja de Fernando Burlando en LAM evadiendo el tema.

En ese momento, Pampita estaba esperando a su pequeña Ana y Carlos Monti asoció el presente de la modelo con Pico y las coincidencias de la paternidad.

"Ellos viven en Miami. Juan es un hombre muy familiero y está más que feliz", dijo el Pollo Álvarez, conductor del ciclo. "Ahora, ¡qué cosa! Porque Pampita está por dar a luz y Pico va a ser papá. ¿Coincidencia, no?", interrumpió Carlos Monti.

FF