Polémica en Gran Hermano: el video del inesperado encuentro entre un jugador y trabajadores de la casa

Desde el comienzo de la emisión de Gran Hermano 2025 las polémicas no cesan. Desde expulsiones, incorporaciones y nuevas reglas, son algunos de los factores que hacen que este nuevo ciclo sea distinto al resto; sin embargo, la duda sobre el cumplimiento del aislamiento es un tema recurrente, como en versiones anteriores y este lunes por la tarde, un fragmento de una transmisión en vivo puso en jaque esta cuestión.

¿Fin del aislamiento?

La convivencia entre desconocidos, aislados de la sociedad, es la premisa que convirtió en un éxito al Gran Hermano, que se realiza en diversas partes del mundo. Pero el factor del aislamiento es sumamente cuestionado, ya que los participantes no deben tener contacto con el exterior e históricamente la audiencia duda que esto suceda. Diversas reglas del juego son enfocados en este parámetro, como es la expulsión de jugadores.

Un participante de Gran Hermano se cruzó con un trabajador de la casa

En la emisión de Gran Hermano 2025 de la Argentina, Luca Figurelli fue expulsado el lunes por la noche ya que brindó información del exterior que tenía por ser reingresante y rompió la regla principal. Pero esta decisión llamó la atención debido a se dio en medio de una polémica, desatada en horas de la tarde.

Es que mediante X se dio a conocer un video en el que se ve como el aislamiento quedó en la cuerda floja para Juan Pablo de Vigili, pero no por su voluntad sino que mientras salía de una habitación se encontró con dos personas ajenas al juego. El participante se limita a levantar una mano y reingresar al cuarto. El plano muestra como dos personas se movilizan con cartelería, mientras fuera de plano hay otra persona.

"Estamos acá", se escucha decir por parte de los trabajadores. Lo cierto es que no es novedad que parte del staff ingrese a la casa para incorporar elementos, pero se trata de la primera vez que no se toman los recaudos necesarios para evitar esta interacción. Si bien es mínima, se debe tener en cuenta que supuestamente los participantes no ven más personas que sus compañeros, lo que podría ser un shock en su situación.

Lo cierto es que por el momento, desde las autoridades de Gran Hermano no emitieron un comunicado al respecto, como suele suceder en casos de polémicas. En redes sociales se pide medidas hacia los trabajadores, y que no se perjudique a Juan Pablo de Vigili ya que no fue su intención tener esta, mínima, interacción. La polémica sigue vigente.