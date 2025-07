Wanda Nara reveló una actitud presuntamente de Mauro Icardi y le lanzó un pedido público: "Mejor bloqueame"

La guerra de Wanda Nara y Mauro Icardi está lejos de terminar. Si bien en los últimos días pareció que cada uno había seguido con sus trabajos, en la intimidad, siguen creciendo los cruces y acusaciones entre ellos. Entre "me gusta", vacaciones lujosas e indirectas por redes sociales, ambos protagonistas volvieron a dejar de que hablar, cuando la conductora decidió "amenazar " con exponer frente a sus seguidores con una sugerente actitud que habría tenido el futbolista en los últimos días.

Wanda Nara, Mauro Icardi

La sugerente actitud que habría tenido Mauro Icardi con Wanda Nara

En las últimas semanas, Wanda Nara viajó con sus hijos a la Patagonia, para luego disfrutar de unas vacaciones veraniegas en Mallorca, España, junto a L-Gante. Por su parte, Mauro Icardi se despidió de la China Suárez, quien regresó a la Argentina para celebrar el cumpleaños de su hija. En los últimos días, se dedicó de lleno a sus entrenamientos en el Galatasaray y a compartir sus avances en las redes sociales. Esto sugirió a los usuarios que cada uno había seguido con su vida, pero la modelo demostró lo contrario.

Los últimos días de Wanda Nara y Mauro Icardi

Muchos opinaron, durante un tiempo, que aún había amor en la pareja y que ninguno se había soltado la mano. Incluso, durante la segunda audiencia del divorcio en Milán, Yanina Latorre reveló que la propia jueza lo habría dicho frente a la expareja. Sin embargo, los cruces entre ambos continuaron y fueron creciendo cada vez más. En esta ocasión, Wanda notó que ciertas actitudes, a través de las redes sociales, y amenazó con exponerlas a sus seguidores.

Wanda Nara, Mauro Icardi

En su canal de difusión de WhatsApp, la modelo escribió: "Mejor bloquéame porque se te escapan 'Me gusta'. Seguí de la cuenta trucha mirándome, porque de la tuya se te fue un 'Me gusta' hace unos minutos", escribió la noche del martes. Si bien no colocó nombre de la persona que realizó la acción, muchos de sus seguidores opinaron que se trataba de Icardi, ya que él podría verse perjudicado en esta situación. Además, a sus palabras agregó un sticker de su expareja para continuar con las amenazas. De esta manera, Nara se cansó y, provocativa, propuso demostrarlo con capturas de pantalla. En las últimas horas, agregó, en esa línea: "Dos fotos viejas con 'Me gusta'".

Wanda Nara reveló una presunta actitud de Mauro Icardi

Los usuarios de las redes sociales no dejaron pasar este momento, y comenzaron a dar sus teorías al respecto. Si bien en ningún momento Wanda Nara nombró a Mauro Icardi como el responsable de los "Me gusta" que recibía, muchos sugirieron que se trataba de él por la manera de ella de referirse a la situación. Esto se da mientras que la China Suárez está lejos de su novio, y en medio de una guerra legal y mediática que pareciera no tener un final.

A.E