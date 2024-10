Marcelo Polino salió a desmentir en las últimas horas que su gran amigo, Antonio Gasalla, se encuentre internado en terapia intensiva luego de que varios medios hayan expresado que este estaba mal por un cuadro agravado de neumonía. La información habría sido dada por Guillermo Barrios quien luego del comunicado salió a pedir disculpas.

Antonio Gasalla

Marcelo Polino reveló la verdad sobre la salud de Antonio Gasalla

A través de su cuenta de X el jurado del Cantando por un sueño (América) salió a aclarar los rumores sobre el humorista, “Quiero contarles que la información publicada sobre mi amigo Antonio Gasalla es FALSA. No está en terapia ni internado. Gracias por el interés y cariño”. De esta forma dejó en claro que su amigo personal no estaba atravesando ningún mal momento.

Macelo Polino

El actor de ya 83 años fue diagnosticado con Alzheimer alrededor del año 2020 este fue un gran cambio en la vida de él y en su carrera. Con el paso de los años, sus capacidades cognitivas y su motricidad se vieron afectadas por esta enfermedad, lo que llevó a su familia y seres queridos a estar más atentos a su salud y a él.

Marcelo Polino y Antonio Gasalla

Cerca del 2017 fue el último show que dio Antonio Gasalla en el programa de Susana Giménez. En este ambos se emocionaron mucho por haber trabajado más de 15 años juntos creando y mejorando muchos personajes.

Luego de que el comunicado de Marcelo Polino, el periodista Barrios realizó un pedido de disculpas en X y aclaró que fue le llegó la información y luego de que dos fuentes más le confirmaran la misma advertencia consideró que lo que le decían era verídico lo que terminó contando la internación de Antonio Gasalla.

Guillermo Barrios

Aclaró que luego de que Marcelo Polino desmintiera los dichos de él, nuevamente las fuentes que él tiene le dieron la misma información. “Hay capturas de pantalla que corroborarían dicha data pero las cuales son impublicables dado que serían causa de despido inmediato. Deseo de corazón que Marcelo Polino tena la verdad y razón”, siguió Guillermo Barrios.

Guillermo Barrios, Laura Ubfal

El periodista, luego de la información brindada, se refirió a las graves acusaciones y ataques que recibió por redes: “Antes de atacarme viciosamente les pregunto ¿Por qué daría una fake news de motus propio sin fundamentos? Daño no me gusta hacer gratuitamente y menos luego de haber estado en coma el año pasado”.

Guillermo Barrios

Guillermo Barrios prosiguió expresando su malestar ente la situación y reiteró las disculpas a todos los involucrados. Además, agregó “Y sé que Antonio Gasalla no me lee, pero de alma a alma, espero que sepa que no hubo intención de dolo alguno ni maldad de mi parte. La admiración hacia su figura es enorme. Cierro nuevamente pidiendo perdón a todos y que tengan buenas noches”, cerró el periodista luego de ser desmentido por Marcelo Polino.

VDV