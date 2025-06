Una pelea entre L-Gante y Tamara Báez se desató, cuando la joven denunció al cantante de no estar pagando la cuota alimentaria para la hija que tienen en común. Esto los volvió a posicionar en una guerra legal y mediática, donde ambas partes se volvieron noticia en las redes sociales y medios de comunicación. En este contexto, se dio a conocer que él, además, le había dado un polémico regalo a su expareja. Juan Pablo Merlo, abogado de Báez, contó que se trataba de un auto baleado y expresó la preocupación.

El auto baleado que L-Gante le regaló a Tamara Báez

La relación de L-Gante y Tamara Báez está llena de polémicas y encuentros por infidelidades y malos accionares con el otro. Sin embargo, en los últimos días, se desató una pelea legal entre ambos, cuando la joven apuntó contra el cantante por la cuota alimentaria de Jamaica, la hija que tienen en común. La niña vive con la madre y su nueva pareja, mientras el padre se recupera de una situación de salud y hace crecer su carrera musical.

Ante esta situación, el cantante comenzó a realizar una estrategia, donde la transferencia la hace parte de su entorno más cercano, y no él de forma directa, y enviaría un monto establecido como un acuerdo entre las partes. En Mitre Live, Juan Etchegoyen habló con Juan Pablo Merlo, abogado de Báez, donde contó que esta problemática no se había solucionado, sino que había empeorado por un polémico regalo que la joven recibió de él.

“Tuve un encuentro con Tamara esta semana y estaba preocupada por una situación que tiene que ver con un regalo que L-Gante le hizo hace tiempo. Ese regalo se convirtió en un problema y se trata de un auto”, comenzó el letrado. De esta manera, informó que L-Gante nunca la dio la cédula verde o el título. Además, ella no puede usarlo porque tiene disparos. “Es un Mercedes Benz. Yo el otro día le dije que tenía disparos el auto. Son cosas graves y esto no está como corresponde, puede tener inconvenientes si sale a la calle con ese vehículo”, expuso tajante.

Las redes sociales quedaron sorprendidas ante este suceso. El abogado de Tamara Báez no dio detalles de cómo se hicieron esos disparos, o si fue de alguna de las situaciones ya públicas que vivió el cantante. Simplemente, se conoce que L-Gante no lo utilizaba más, por lo que decidió dárselo a su expareja. Esto podría significar que la pelea entre ambos no terminará acá, y por el momento ninguna de las partes dio su opinión al respecto.

