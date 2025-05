El escándalo no da tregua en la vida de L-Gante y esta vez fue su padre biológico, Miguel Ángel Prosi, quien rompió el silencio y apuntó sin filtro contra el entorno que rodea al referente de la cumbia 420. En una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live, el padre del músico apuntó directamente contra el mánager Maxi el Brother, a quien acusó de liderar una organización que “le estaría vaciando los bolsillos a su hijo”. La gravedad de sus declaraciones sacudió el ambiente artístico y abrió una nueva etapa de tensión familiar.

Con declaraciones lapidarias, Miguel Ángel Prosi aseguró que la relación con su hijo está quebrada y que el joven artista estaría siendo víctima de una administración dudosa. Con estos dichos, la situación, lejos de mejorar, parece agravarse con el correr de los días.

Miguel Ángel Prosi y su hijo, L-Gante

El padre de L-Gante acusó al manager de su hijo, Maxi el Brother, de ser líder de una banda delictiva

Miguel Ángel Prosi brindó una entrevista en el programa Mitre Live, conducido por Juan Etchegoyen, donde habló sin filtros sobre su preocupación por la vida profesional y económica de su hijo, L-Gante. Allí acusó al mánager del músico, Maxi el Brother de integrar, y específicamente de liderar, una banda delictiva.

Entre los nombres que mencionó, el abogado Nicolás Payarola ocupó un lugar central. “Payarola era un desconocido hasta que lo puse como abogado de Elián. Ahora es abogado de la esposa de Maxi y está vinculado con una empresa musical. Sé quiénes son todos”, dijo Prosi, dejando entrever una red de vínculos cruzados entre los allegados del cantante.

El padre de L-Gante también relató situaciones que despertaron su alarma. “Elián no tenía dinero para ponerle nafta a un auto. Le manejan todo y él, como es sano, se enfoca en lo artístico. Lo económico no lo domina y eso lo perjudica”, explicó.

En ese mismo tono, agregó que “hay gente que vive de él y no trabaja”. “Lo mío no es la plata, pero sí me preocupa que le generen problemas judiciales. Los que están con él no son amigos verdaderos: son los amigos del campeón”, sumó.

En cuanto al vínculo personal con Maxi el Brother, fue categórico: “Maxi siempre con la manito en mi hombro, pero es un tipo falso y soberbio”. Y remató: “Muchas cosas que hizo Payarola las tengo documentadas en el teléfono”. Aunque no detalló si iniciará acciones legales, dejó en claro que tendría pruebas que respaldan sus dichos.

La tensa relación entre L-Gante, su padre y el mánager Maxi el Brother suma un nuevo capítulo cargado de denuncias, sospechas y un fuerte quiebre familiar que promete continuar agravándose.

MVB