Marcelo Polino dejó en la calle a La Tora de Gran Hermano

Este sábado durante la emisión de PH, dos de los invitados dejaron a la luz una charla que habrían mantenido fuera de cámara; es que Lucila “ La Tora” Villar habría expresado “tengo unas ganas de salir a bailar”, comentario que no pasó por desapercibido para los oídos del polémico Marcelo Polino.

El periodista, previo a la grabación del programa PH estuvo muy atento a los comentarios de La Tora, y durante el desarrollo del espacio no pudo contenerse, al punto de que reveló lo que la ex Gran Hermano había dicho. "Le dije ‘¿vos sos consciente de que sos muy famosa?’". La Tora aun no es consciente de la repercusión que generó su paso por la casa.

Por otra parte, en su programa de radio, Marcelo Polino le contó a sus oyentes el perfil que construyó acerca de La Tora, comparándola con otras celebridades en relación a su carácter, “Tiene una personalidad fuerte, es una mezcla de Farro y otras famosas, es muy mandada”; y concluyó: "Fue bastante impactante porque nosotros grabamos el programa el martes y ella recién había salido y solo había hecho la entrevista con Santi y no tenía ni celular, entonces no tenía idea que era tan famosa", comento reflexivo.