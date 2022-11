La Tora y el motivo de porqué dentro de la casa no contó su historia de vida

Durante sus primeros dos días fuera de la casa, Lucila Villar "la Tora" recorrió distintos medios. Declaró que está disfrutando del momento y que aún no está actualizada con todo lo que sucedió estas semanas en las que estuvo en Gran Hermano. "Estoy feliz: ya con saber la hora, ver algo de pastito, sol, y otra gente” respondió en una de las tantas entrevistas que brindó.

Su participación dentro del reality estuvo marcada por muchos conflictos con sus compañeros, pero hubo uno en particular en el que más se la vio afectada. La Tora tuvo una feroz discusión con Alfa, sobre el comentario fuera de lugar que el participante le hizo a Coti. A raíz de esto, Lucila ingresó al confesionario para expresar toda su angustia y expresó que los dichos de Walter no se justificaban como 'chiste', más bien se trataba de acoso. La oriunda de Berazategui dejó entrever que ella también fue víctima de acoso y por ese motivo el enfrentamiento la afectó mucho.

Sin embargo, recientemente hizo pública su historia fuera de la casa de GH. En LAM, el programa de Ángel de Brito, Lucila contó que fue víctima de abuso a sus 9 años. Ante las sugerencias de porqué no utilizó su historia de vida como estrategia, la Tora respondió categóricamente: "“Nunca quiero jugar con esa carta. Dentro de la casa era un arma de doble filo". La ex participante afirmó que su personalidad era su gran herramienta. "Si yo no hubiese pasado por eso, no tendría el carácter que tengo hoy" cerró.



Respecto a su carácter, reconoció que tuvo actitudes de las que está arrepentida. "Sé que hubo comentarios que no daban, como el 'Te voy a romper la cara'. Es muy de mi carácter, pero tampoco está copado que vean eso" afirmó sobre algunos comportamientos dentro de la casa y agregó: "Porque yo me quejo de Alfa, y después estoy puteando o agrediendo. Tampoco está bueno".