En octubre de 2019, Axel Patricio Fernando Witteveen, más conocido como Axel, fue denunciado ante la Justicia de Rio Negro por abuso sexual simple. El cantante pop fue denunciado por una joven, por un episodio que, según su testimonio, tuvo lugar en marzo de 2017, durante la visita del músico a la ciudad de Catriel, en marco de la Fiesta Nacional del Petróleo.

Por primera vez Axel habló de las denuncias por abuso sexual

Más tarde, Axel recibió otra denuncia, y uno de los casos fue archivado por falta de pruebas. En el ciclo “Me gusta la tarde” de Pilar Smith y Santiago Zeyen, en Canal 26, el cantante presentó su nuevo single “Sólo por hoy” y tras dos años de mantener el silencio, se refirió a las causas judiciales.

"La verdad siempre sale a la luz” comenzó diciendo el cantante, y aseguró que calló el tema para no darle entidad. “La paciencia es el don supremo, la ciencia de la paz. Creo que el tiempo siempre saca la verdad a la luz, así que estoy feliz” sentenció.

“Imagínate que después de dos años de esa granada que explotó en mi cara y que repercutió en mi equipo y mi familia, la Justicia no encontró ningún elemento que pueda comprobar lo mínimo en mí. Si no yo no estaría acá sacando una canción, fuerte, cantando, y hablando con ustedes” cerró el artista, que tiene más de un millón de seguidores en redes sociales.

