Por primera vez, habló Leopoldo Luque tras la suspensión del juicio por la muerte de Diego Maradona:"Di todo"

Luego de dos meses de su comienzo, en los últimos días declararon nulo el juicio por la muerte de Diego Maradona luego que se diera a conocer que la jueza a cargo, Julieta Makintach, era parte de un documental sobre esta instancia, sin la autorización de las partes. Por esta razón, el debate que tiene como fin aclarar los motivos de la muerte del astro del fútbol, deberá comenzar desde cero. En este contexto, por primera ve habló Leopoldo Luque, uno de los imputados.

Habló Leopoldo Luque tras la nulidad del juicio

El 20 de noviembre del 2020 murió Diego Armando Maradona, y desde ese momento sus cinco hijos buscan conocer la verdad. Al momento de su fallecimiento, el exjugador se encontraba bajo una internación domiciliaria tras una intervención quirúrgica y se pone en duda el tipo de atención que tuvo.

Por esta razón, los médicos Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, Pedro Pablo di Spagna y Nancy Forlini, y los enfermeros Mariano Ariel Perroni y Ricardo Almirón y el psicólogo Carlos Díaz enfrentan una demanda realizada por los hijos del astro, que buscan determinar qué pasó en el interior de esa casa de Tigre donde estaba Diego.

Dos meses atrás comenzó el juicio que determinará la culpabilidad o inocencia de estas siete personas que integraban el equipo médico que debía cuidar al exjugador. Pero tras un gran avance en la instancia judicial, fue suspendido tras conocerse que la jueza a cargo Julieta Makintach era parte de un documental que pretendía mostrar el detrás del juicio. Al no tener la autorización pertinente fue apartada del caso y posteriormente se declaró nulo el juicio.

En este contexto, Leopoldo Luque habló por primera vez al respecto. El médico que es señalado como la cabeza del equipo se había mantenido en silencio y ahora decidió dar su opinión sobre el juicio. "Que hagan lo que quieran. Me llama la atención que se horrorizan de una jueza porque utiliza a todos para hacer un documental pero veo a todos ustedes (los periodistas) y los abogados, haciendo quilombo, hablando para la popular. La jueza lo materializó pero todos ganan dinero", opinó ante las cámaras de Desayuno Americano (América).

Respecto a su rol como parte del equipo, lanzó: "Yo cuando tuve que estar al lado de Diego lo estuve, di todo lo que estaba a mi alcance pero después aparecieron los demás y se armó este quilombo. tengo la conciencia tranquila". Además, indicó que él hizo todo lo que estaba a su alcance para que su paciente estuviese bien y decidió no hablar más de ese punto.

Otra de las consultas que le relizó el cronista fue sobre su grn cambio en su aspecto, que muchos señalaron como una estrategia para no ser reconocido. "Entrené mucho y comí bien. El que dice que me entreno para pasarla mejor en la cárcel es porque no tiene idea. Ahí importa bastante poco el físico. Uno puede tomar diferentes caminos: unos el alcohol, otros la depresión y otros nos hacemos más fuerte. Después, pueden especular pelotudeces pero me causan lástima los que piensan así".

Por último, el médico vaticinó su futuro: "Me van a sentenciar". Según sus palabras, este veredicto lo vio en el propio guión de este comentado documental que realizaba Julieta Makintach, pero además indicó que los abogados de la familia Maradona hacer declaraciones desacertadas al respecto. De esta forma, Leopoldo Luque dejó en claro qué piensa tanto del escándalo del juicio como así también sobre qué resultado tendrá el próximo, que aún no tiene fecha de inicio.