Jorge Lanata está de cumpleaños, ya que hoy 12 de septiembre está recibiendo sus 63 años. Sin embargo, no es de su agrado festejar una nueva vuelta al sol y así lo confesó hace dos años atrás en una nota íntima en el programa de en ‘’La noche de Mirtha’’, pero con la conducción de Juana Viale.

El periodista y la conductora se encontraban debatiendo sobre la polémica imagen que se filtró de Fabiola Yañez festejando su cumpleaños, junto a Alberto Fernández e invitados, en la época de la cuarentena y que nadie se podía reunir. La fotografía deja en evidencia que no se estaba cumpliendo con la distancia social o siquiera usando barbijo, lo cual generó mucho malestar en la sociedad.

Jorge Lanata

El motivo por el cual Jorge Lanata odia sus cumpleaños

Por dicho motivo, Juana le dio curiosidad acerca en cómo festeja sus cumpleaños Lanata y la sorprendió al revelarle que odia festejar por una triste historia familiar: “Cumplo años el 12 de septiembre, pero no me acuerdo que hice”. Acto seguido, el conductor de PPT empezó relatando: “Mi mamá estaba enferma, cuando yo era chico tuvo un tumor cerebral. Entonces en mi casa siempre me decían que íbamos a festejar mi cumpleaños cuando ella se curara. Ella nunca se curó…”, expresó.

Y continuó: “A mí me quedó una fea historia, de esperar llegar a festejar algo que nunca festejamos, entonces no me los banco mucho”, manifestó muy serio, por los recuerdos que seguramente le viene a la cabeza cada vez que llega el día de su cumpleaños, una fecha complicada.

Finalmente, Jorge Lanata contó que generalmente en sus cumpleaños no se encuentra en el país, ya que prefiere viajar y despejarse: ‘’El año pasado creo que no lo hice por la pandemia. Pero suelo irme a Nueva York o a algún lado”. Cabe recordar que, actualmente el periodista se encuentra nuevamente en terapia intensiva en la Fundación Favaloro en la mañana de este martes, cuando el día de ayer lunes había sido dado de alta tras sufrir una infección urinaria.

D.M