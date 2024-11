El lunes por la noche, los rumores terminaron para convertirse en una realidad: vuelve Erreway. La banda que nació en la ficción Rebelde Way, estrenada en 2002 y protagonizada Camila Bordonaba, Luisana Lopilato, Felipe Colombo y Benjamín Rojas, y poco tardó en convertirse en un ícono de la época. Por ello, el anuncio generó gran felicidad en sus fanáticos, aunque no contará con la cuarta integrante, aunque no dudó en expresarse ante la información.

La reacción de Luisana Lopilato ante el regreso de Erreway

La vuelta de Erreway era un tanto complicada, debido a que Camila Bordonaba se había retirado del ojo público hace más de una década, para vivir una distinta en la Patagonia, donde se desarrolló en el arte de forma independiente. No obstante, la actriz sorprendió al aceptar este nuevo desafío y el anuncio fue de una forma muy especial.

El domingo pasado se creó una cuenta de Instagram llamada Erreway tour 2025, y se compartió un primer video en el que aparecen Felipe Colombo y Benjamín Rojas, en camino hacia una casa. La segunda parte publicada el lunes, terminaba con el misterio, al momento que aparece en escena Camila. De esta forma, la banda confirmó su gira internacional.

La alegría de los fans se plasmó en las redes sociales, donde muchos mensajes de felicidad pero también de especulaciones respecto a la ausencia de Luisana Lopilato, que van desde una decisión por no querer hacer shows de canto, priorizar el cuidado de sus hijos o que por guion no podría estar, ya que su personaje en la ficción fallece. Lo cierto es que no hay información oficial respecto a esta cuestión; sin embargo, pareciera que por parte de la actriz está contenta por la vuelta de sus compañeros.

La actriz, radicada en Canadá, no dudó en mostrar su felicidad ante el anuncio al comentar la publicación de Instagram con dos emojis que muestran manos hacia arriba, en clara señal de festejo. Pero es lo único que realizó, y no pronunció palabras al respecto, por lo que su comentario abrió la puerta para un reiterado pedido de los fans para que sea parte de esta nueva etapa.

Otras de las cuestiones que llamó poderosamente la atención es que dieron a conocer donde se realizará la gira internacional y será en Perú, Ecuador, Italia y España, dejando afuera a la Argentina. Por lo que se especula que el cierre será en la tierra de los artistas, sin embargo aún hay preguntas sin respuestas.