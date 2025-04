Caro Calvagni, la esposa de Nicolás Tagliafico, rompe el silencio

Cuando a través de una amiga de su madre conoció a Nicolás Tagliafico (32), una situación muy random que comenzó con ella buscando por Facebook al entonces futbolista de Banfield, Carolina Calvagni no tenía ni idea de lo que era el fútbol. Pero sí era una ferviente jugadora de hockey sobre césped del club Monte Grande, ya que sus padres le inculcaron de chica, tanto a ella como a sus hermanos, el amor por el de porte. Una vida de club, durante su infancia y adolescencia, complementada con sus estudios de Despachante de Aduana.

Hasta que a su novio, ya indiscutida figura de Independiente, lo ven den a Europa y le propone acompañarla... “Yo tenía 21, 22 años y me faltaba uno para recibirme, pero a ‘Nico’ le llegó la propuesta y no había opción. Decidí irme con él y, si bien estaba superentusiasmada por vivir la experiencia de migrar, me costó mucho", contó Carolina a CARAS.

Cómo fue la historia de Tagliafico y Carolina Calvagni tras instalarse en Europa

"Era chica y pasé de tomar un mate con mamá o estar con mis amigas a estar totalmente sola en un país desconocido como Holanda. Fue una experiencia nueva para los dos, y necesité un trabajo de terapia para saber qué hacer con mi tiempo libre”, recuerda Carolina Calvagni.

También se refirió a la problemática que viven muchas mujeres que acompañan a sus parejas futbolistas en el exterior: “Creo que el mayor desafío es no dejar de lado tus sueños ni las cosas que tenés ganas de hacer, seguir desarrollándote personalmente. No está bueno desperdiciar todo ese tiempo, y con la terapia logré ocuparlo productivamente”.

La pareja se casó en diciembre del 2022, ni bien terminó el Mundial que consagró a la selección.

'Caro' y 'Nico' Tagliafico viven en Lyon y dicen que todavía falta para ser padres

Dispuesta a tener su propio proyecto, la mujer del futbolista desarrolló un emprendimiento que tiene que ver con ella y la satisface como persona. Después de mucho investigar y testear, en octubre de 2023 Caro lanzó su propia marca de indumentaria deportiva, Calvagni, la cual ya comercializa en Europa, los Estados Unidos, Uruguay y la Argentina.

“Buscaba algo que me guste y que pueda continuar en cualquier lugar adonde vaya, somos un grupo de mujeres que lo disfrutamos y compartimos los mismos intereses. La respuesta de la gente fue muy positiva desde el principio, y seguimos creciendo”, afirmó la empresaria fit, quien va entre 3 y 5 días por semana al gym, y el 80 por ciento de lo que come son proteínas.

Carolina lanzó su propia marca de indumentaria deportiva, Calvagni, que se comercializa con éxito en Europa.

—¿Cómo vive el momento de euforia que atraviesa hoy la Selección?

—Es una locura lo que se vive, ellos están pasando un momento superespecial y único, me pone feliz que ‘Nico’ esté ahí jugando y participan do. Y algo que está muy bueno, que ya se vivió en el Mundial, es que de jan participar mucho a las familias. En Qatar teníamos muchos momentos para visitarlos y compartir con ellos. La selección es familia, para los futbolistas es un gran apoyo tenernos cerca, y para nosotros como familia también.

Calvagni dice que entre las mujeres de los jugadores de la Selección Argentina de fútbol hay muy buena relación.

—¿Cómo se llevan entre ustedes las mujeres de la selección?

—Muy bien, y yo en particular tengo muy buena relación con todas, siempre encontramos un espacio para charlar y tomar algo. Es que en cierto punto estamos bancándolos a ellos, y que haya una buena relación entre nosotras fuera de lo que es su grupo, para mí es un gran aporte.

—¿Cuánto tiempo por semana le dedica a su físico?

—Depende las semanas, en algunas voy tres, cuatro y hasta cinco días al gimnasio para hacer trabajos de fuerza. También me gusta probar con otras disciplinas como yoga, pi lates, boxeo y jugar al fútbol.

—¿Alguna dieta en particular?

—No, pero sí cuido las proteínas y la alimentación por un tema de salud. Soy flexible con las comidas, siempre priorizo comer un 80 por ciento sin paquete (proteínas, ver duras y frutas), y dejo el 20 restante para reuniones y comidas afuera. No tengo secretos y me encanta cocinar. La mujer del lateral de la selección ya tiene su marca de ropa deportiva, Calvagni, que vende en varios países. Y disfruta a full el presente que vive el equipo nacional.

