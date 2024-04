Hace un mes, los rumores comenzaron a desatar el enigma en torno a la relación entre la Milett Figueroa y Marcelo Tinelli.

Desde entonces, comenzaron las especulaciones y conjeturas sobre lo que pasa en la relación entre ellos.

La pareja, que había compartido momentos juntos en redes sociales de manera frecuente, tomó rumbos distintos hace un mes, con Tinelli viajando a México y Figueroa regresando a su tierra natal, Perú. Desde entonces, no se vieron más juntos, lo que desencadenó una serie de versiones sobre una posible crisis en su relación.

Qué pasa entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli

En medio de estos rumores, las opiniones son diversas. Mientras en "Los Ángeles de la Mañana" se asegura que la relación es cosa del pasado, en "Socios del Espectáculo" se presentó la versión de la propia Milett Figueroa, quien ofreció una explicación desde Perú.

Según Figueroa, la distancia física no afectó su relación con Tinelli. En una entrevista concedida a un medio peruano, la modelo afirmó: "Estamos muy bien. No me puedo hacer cargo de las cosas que se digan aquí o en Argentina. Estamos bien y no tenemos que estar todo el tiempo juntos para estarlo. Cada uno respeta el espacio del otro".

La razón detrás de su prolongada ausencia en Argentina, incluso durante el cumpleaños de Tinelli, fue quien alentó a estas versiones. "Se estrenó ‘Vampiras’ y no sabía que tenía que ponerme inmediatamente a hacer la prensa. Es una película que hice en España, que me genera mucha ilusión y para la que tengo que aportar. Es la primera película que protagonizo. Tengo que hacer la prensa acá en Perú", detalló la modelo.

La modelo peruana también destacó el apoyo mutuo que se brindan en sus respectivas carreras profesionales. "Él sabe que estoy estrenando una peli aquí en Lima, yo sé que él está grabando el reality con sus hijos allá y la verdad es que nos apoyamos mutuamente y estamos en contacto permanente", reveló.

"No tiene nada de malo que se genere especulación, pero sí es malo cuando se dicen cosas que no son ciertas sin conocer el trabajo anterior a una relación", expresó Milett Figueroa.