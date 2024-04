Ángel de Brito mantiene una muy buena relación con Marcelo Tinelli, a pesar de esto, el conductor de LAM no dudó en dejarlo expuesto y revelar detalles de su relación con Millet Figueroa.

Recordemos que desde hace varias semanas la pareja está protagonizando varios rumores de separación, e incluso en varias ocasiones las mismas angelitas de Ángel lo afirmaron con contundencia.

Ahora fue el mismo de Brito quien decidió confirmar sin ningún filtro la separación entre el conductor y la modelo en sus historias de Instagram. El presentador aprovechó que un seguidor le preguntó por el tema para poder revelarlo.

La historia de Ángel de Brito.

Cuando un usuario le consultó si los rumores eran ciertos, Ángel de Brito contestó sin dudarlo: "Sí, ellos dicen que no", dejando totalmente expuestos a Marcelo Tinelli y a Millet Figueroa.

Qué dijo Ángel de Brito sobre los futuros proyectos de Marcelo Tinelli

Esto no fue todo, ya que el conductor de LAM no solo habló de la vida privada de su compañero, sino que también reveló datos inéditos de sus futuros proyectos. Lo primero que admitió Ángel fue que este año no habrá Bailando.

Por último, Ángel de Brito confesó que Marcelo Tinelli solo producirá programas este año: "Por ahora solo producir: Programa de cocina diario, el debate del show, Charlotte y Vanadia a las 23 y La cocina del show".

J.C.C