Desde que Milett Figueroa confirmó su relación con Marcelo Tinelli, la pareja se inundó de rumores de separación, pero también de compromiso. La modelo se encuentra en Perú y el conductor en Madrid, esto generó de que se hable que el romance ya no existe, pero la peruana rompió el silencio y aclaró los tantos.

En medios de rumores de separación, Milett Figueroa habló sobre su relación con Marcelo Tinelli

La ex participante del Bailando 2023 se presentó en el programa de Mande quien mande, de América Televisión en el cual habló de cómo es su relación con el conductor después de tantas especulaciones. “Estamos muy bien. Yo no me puedo hacer cargo de lo que se pueda decir aquí o en Argentina. Nosotros estamos muy bien y no tenemos que estar todo el tiempo juntos para poder estar bien en una relación, cada uno respeta el espacio del otro”, dijo la modelo al respecto.

Después la modelo apuntó contra la prensa mediática de Argentina por las especulaciones sobre su relación con el conductor: “Yo antes de estar con él, toda mi vida he trabajado. Hoy en día es algo que no puedo dejar de hacer porque eso me motiva. Nosotros celebramos nuestros logros, él sabe que yo estoy estrenando una película, ayer se estrenó aquí en Lima. Nos estamos apoyando mutuamente, estamos comunicados todo el tiempo”.

Milett Figueroa al finalizar la nota reveló que dentro de poco volverá a Argentina, que es donde actualmente reside y se encontrará con su pareja, Marcelo Tinelli.

AF