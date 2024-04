Candelaria Tinelli está en el centro de atención luego de que defendiera a su padre tras la canción que lanzó Tini Stoessel. Pero eso no fue todo, ya que la modelo sigue en el punto de mira por nuevos rumores de mala relación con Milett Figueroa, que según Ángel de Brito se habría separado recientemente de Marcelo Tinelli.

Harta de la exposición negativa, la hija del reconocido conductor utilizó su cuenta oficial de Instagram para revelar si ella o su hermana tuvieron algo que ver con la crisis de pareja que estaría atravesando su papá.

Marcelo Tinelli junto a Milett Figueroa.

Desde sus historias, la joven primero compartió una noticia en la que se podía leer claramente: “el descargo de Cande Tinelli sobre la separación de su papá con Milett Figueroa”, y aprovechó la oportunidad para apuntar contra los medios.

La historia de Cande Tinelli.

“Dejen de inventar, por Dios, Qué amarillistas son. Me enerva. Mismo con lo de Tini (Stoessel). Exageran todo. Voy a empezar a bloquear estas cuentas, directamente”, expresó indignada Cande Tinelli tras los rumores que protagonizó junto a Milett Figueroa y Tini Stoessel. Por último, la modelo cerró: “Quedo como una tarada que está en contra de todo. Tanto con Tini como con Milett, tengo LA MEJOR. Basta de mentir. Tengo paciencia diminuta últimamente, así que por favor no me jodan más”.

El descargo de Cande Tinelli tras la canción de Tini Stoessel

Luego del lanzamiento de "Ni de Ti", la modelo apareció en sus historias y escribió: “Siento que están esperando que hable”, sin embargo, rápidamente agregó: “Pero yo ya no lucro con la intimidad y los dramas de mi vida”.

Por último, Cande Tinelli escribió sobre las indirectas que Tini Stoessel le lanzó a Marcelo Tinelli: "Y hablando desde el corazón, quiero y respeto a esa persona y jamás haría o diría algo que pueda llegar a lastimarla. Ni a ella ni a su familia. Me llevo bien posta. Solo me da pena y angustia que se cuenten mal las cosas. En fin”.

