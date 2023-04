Pampita es madre de 5 hijos, de los cuales 4 tienen nombres cuya inicial es la B, mientras que la más pequeña, Ana, quedó exenta de aquella norma. Los nombres que las celebridades eligen para sus hijos son un tema de conversación, ya que en la mayoría de las casos optan por unos poco usuales o menos escuchados.

Este fue el caso de la modelo y Benjamín Vicuña luego de que los 4 hijos que tuvieron juntos fuesen nombrados a partir de la letra B, letra que también es la inicial del actor.

Por qué Pampita eligió nombres con la letra B para todos sus hijos excepto para Ana

Blanca, quien falleció a los 6 años en 2012, Bautista, Beltrán y Benicio son los nombres de los primeros 4 hijos que la modelo y el actor tuvieron juntos durante su relación. Entre las especulaciones, se pensó que la decisión fue unánime y la elección de los nombres era adrede, pero la modelo lo frenó cuando tuvo a Ana con su nuevo marido.

Incluso, durante su último embarazo, García Moritán había compartido una lista de nombres de los cuales ninguno de ellos comenzaban con la letra B. Uma, Sofía, Mía, Ema, Paz, eran algunas de las opciones para Ana y lo que sí se puede notar es que todos son nombres cortos que no superan las 5 letras.

Pampita junto a Bautista, Benicio y Beltrán

Sin embargo, durante la pandemia y cuando la modelo lideraba Pampita Online, Caro Ardohain habló del tema y explicó que la elección del nombre para su última hija "Fue Ana porque yo me llamo Ana y mi papá me dijo así siempre. Él eligió ese nombre y me llamó así. Mi papá se fue cuando yo era muy chiquita y no me llamaron más así, me empezaron a decir Carolina”.

Pero fue Benjamín Vicuña quien habló sobre la continuidad de dicha letra en los nombres de sus primero 4 hijos, ya que los que tuvo con la China Suárez se llaman Magnolia y Amancio. En conversación con María Luisa Godoy, el actor comenzó hablando de Blanca y el motivo de su nombre.

Pampita junto a uno de sus hijos y Ana García Moritán

"Fue una cosa rara. Mi hija Blanca nació un 15, igual que mi mamá, Isabel. Me acuerdo que mi mamá estaba de viaje y me dijo que se iba a tomar un avión el 15, en el día de su cumpleaños, porque sabía que Blanquita la iba a esperar... Por estas cosas de la vida, mi madre llegó justo el día 15. Le dije que quería ponerle su nombre: Isabel Margarita. Ella me dijo que no, que le pusiera el nombre de su mamá, Blanca, una señora muy linda, súper especial, muy mística y religiosa. Entonces, le pusimos Blanca... Blanquita".

Pampita llevó a Ana García Moritán a visitar la tumba de su hermana Blanquita Vicuña

El actor explicó que la coincidencia nació con Bautista, ya que Benjamín quiso nombrarlo de esta manera por la cantidad de veces que escuchó el nombre en Argentina, ya que Blanca nació en Chile. “Empezamos una pseudo tradición que se dio sola, pero no hay nada más que eso”, expresó sobre Beltrán y Benicio.

Pampita y el actor chileno comenzaron una tradición sin querer hacerlo y cuando se dieron cuenta, el nombre de sus otros dos hijos después de Bautista tuvo esa casualidad.

OL.