La conductora y presentadora Pampita, tuvo una entrevista con LAM y habló de la vuelta del Bailando en la señal de América por primera vez. Su participación como jurado aún no está confirmada, ya que tiene una agenda organizada en viajes y en su trabajo en los “8 Escalones del Millón” de Guido Kaczka. Lo cierto, es que en el medio de la nota, el cronista Alejandro Castelo, le mostró un video de las angelitas bailando y la conductora no dudó en dar su humilde opinión.

"Los pasos son de madera, me están diciendo, vos sos voz autorizada", comenzó diciendo el cronista mientras Pampita miraba el video. "Ay Dios mío, no sabría ni cómo evaluar algo así", comentó la modelo. Entre risas, Alejandro respondió: "Me encanta esta respuesta". Buscando dar un comentario positivo a lo que vio, Pampita agregó: "Lo importante es la actitud, actitud hay... A ensayar chicas, me gusta la actitud, pero a darle con todo con el ensayo. El ensayo hace milagros, hemos visto cosas impresionantes".

Las angelitas bailando

Alejandro siguió indagando y le preguntó: "¿Las ves más como gente que está bailando al comienzo de la noche o ya 5 o 6 de la mañana?", y sin dudar en su respuesta, Pampita agregó: "Es como el tío ese que quedó en el final de fiesta, que está en otra sintonía. Con todo el amor del mundo".

Pampita y la posibilidad de estar en el Bailando

En la entrevista que tuvo con LAM, Pampita habló de la posibilidad de estar participando como jurado en el Bailando: “Hay mensajito y hay invitación, pero hay que ver un montón de cosas como unos viajes que tengo que hacer sí o sí y creo que arrancan antes de las vacaciones de invierno. Así que bueno, estamos viendo todos los detalles”.

El ultimo jurado del Bailando: Ángel de Brito, Jimena Barón, Guillermina Valdés, Pampita y Hernán Piquín

Luego especificó los detalles que tendría que arreglar antes de dar su sí: “Tengo contrato con el trece, estoy con Guido Kaczka (en "Los 8 escalones") ahora. No sé cómo es eso, lo ven las personas que hacen mis contratos. No tengo nada decidido todavía, hay que ver si todo cierra. Si se acomodan todos los planetas y sale bien, lo hacemos”.

J.M