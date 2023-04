Es bien sabido que Nicole Neumann y Pampita no se llevan para nada bien. Las modelos tienen una larga historia y pese a intentarlo, no logran reconciliarse. Sin embargo, han tenido que aprender a tolerarse en este último tiempo, dado que ambas participan del jurado de Los 8 Escalones. En Socios del Espectáculo hablaron de esta relación y revelaron detalles de lo que sucede fuera de cámara.

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, conductores del ciclo de espectáculos de El Trece, fueron los invitados especiales del programa de Guido Kaczka (quien también opinó sobre esta enemistad), por lo que compartieron el estrato con los jurados regulares, entre ellos, Pampita y Nicole Neumann. Siempre muy atentos a su alrededor, notaron que entre las modelos había mucha tensión, llegando al punto de que se esquivaban en el detrás de escena.

Pampita y Nicole Neumann.

En el programa de Socios del Espectáculo del lunes, los conductores dieron todos los detalles. “Yo puse sobre el tapete la presencia de las dos odiadas”, comentó Lussich, abriendo el polémico tema. Luego, amplió el contexto de la situación, explicando: “Da la casualidad que una de las participantes estaba en situación de reencuentro con un ex, que volvió a convivir y se va a casar con el ex. Lo cierto es que digo, también, la paradoja de que se reencontraban ahí Nicole y Pampita”.

Rodrigo no se guardó ningún detalle y reveló: “Fuera de cámara no se dirigen la palabra Nicole y Pampita”, generando la sorpresa de los panelistas. Fue entonces cuando Nancy Duré le preguntó si se habían saludado al llegar al estudio, a lo que dejó en claro que no fue así, procediendo a explicar cómo es la dinámica cuando las modelos tienen que grabar juntas.

“El operativo es el siguiente, va entrando el jurado al estrado. Las chicas llegaron últimas, y por supuesto, enseguida que llegan ellas, llega Guido. Entra al estudio Nicole, pero se pone en el bajo estrado, junto a una escalera, con su gente de confianza a hacer unas fotos del look... un poco extensa”, empezó relatando Lussich.

“Entonces entra al estudio Pampita, pero lo cierto es que no avanza, se queda como que habla, hasta que la otra sube. Como la otra estaba haciendo las fotos en la puerta de la escalera, si Pampita avanzaba se la chocaba con la escalera. Entonces, esperó que Nicole termine con las fotos, suba a su estrado, y recién ahí sube Pampita”, concluyó el conductor.

Claro está que la relación entre Nicole Neumann y Pampita está lejos de mejorar, pese a los recientes intentos de las modelos de demostrarle a sus seguidores que ya no había rencores. Aunque las dos accedieron a participar en conjunto del programa de Los 8 Escalones, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares se encargaron de dejar en evidencia que no todo es como ellas lo muestran en cámara.

