En Caras News, el programa de las celebridades conducido por Andrea Bisso y Florencia Lema, y transmitido en Caras TV, se compartió la entrevista en la que Fabián Mazzei rememoró el inicio de su amor con Araceli González.

Fabián Mazzei y Araceli González tienen quince años de amor, los últimos nueve como esposos, conformando una de las parejas más sólidas y queridas del mundo del espectáculo. Mazzei, conocido por su perfil bajo, fue el invitado especial de “Noche al Dente”, el programa conducido por Fer Dente. En una entrevista divertida y reveladora, el galán se animó a compartir detalles íntimos sobre cómo conquistó el corazón de la reconocida actriz Araceli González.

Fabián Mazzei cuenta cómo conquistó a Araceli González

La historia de amor entre Fabián Mazzei y Araceli González, hasta estas declaraciones, siempre había sido contada desde la perspectiva de Araceli González. “Ella piensa que me avanzó a mí y siempre cuenta que me llamó por teléfono. Y como soy caballero, yo no la quería hacer quedar mal, pero después de 15 años, vamos a contar la verdad”, reveló Mazzei con una sonrisa.

El actor rememoró el momento en que conoció a Araceli por primera vez, mientras él trabajaba en la telenovela “Amigovios” y ella en “La Banda del Golden Rocket”. “Me dijo ‘Hola Fabián’ y yo me quedé pensando ‘cómo sabe que me llamo Fabián’. Desde entonces, cada vez que la veía, me quedaba cautivado; la veía en una publicidad y me quedaba, me gustaba”, relató con ternura.

Aunque durante años Mazzei sintió atracción por Araceli, nunca había pasado más allá de un sentimiento y de una relación cordial. En ese entonces, él estaba en una relación y trabajaba en el exterior, mientras que Araceli estaba casada con Adrián Suar.

Mazzei compartió que una vez que ella se separó, en varias oportunidades él intentó generar algún encuentro con ella. “Siempre que viajaba, preguntaba dónde estaba, con quién estaba, si estaba en pareja”, confesó Mazzei, expresando su constante interés hacia la famosa actriz argentina y dejando claro que el galán fue quien avanzó primero.

MDP