Silvina Luna continúa internada desde hace dos meses y para la tranquilidad de sus familiares y amigos, mejorando día a día y de manera muy positiva. Hace pocos días, Estefi Berardi brindó las últimas novedades sobre el cuadro de salud de la modelo.

Hasta el momento se sabe que Silvina seguirá internada durante dos meses más: “Viene mejorando muy de a poco, el proceso es muy lento y se están enfocando en que ella recupere su fuerza, su masa muscular’’, expresó la panelista, ya que ahora necesitará de la ayuda de kinesiólogos para recuperar poco a poco la movilidad y caminar, luego de estar tanto tiempo en reposo y haber bajado tanto de peso.

Silvina Luna

Casi al final, Estefi manifestó que el panorama es bueno: “Son buenas noticias, pero se tiene que armar de paciencia y tenemos que seguir enviándole fuerza para que pueda salir adelante lo más pronto posible”, concluyó.

Sobre este contexto, desde Intrusos, revelaron el motivo por el cual Silvina Luna no puede recibir visitas durante su internación: “No está recibiendo visitas porque se está haciendo estudios que son bastante molestos y por eso prefiere no recibir a tanta gente”, explicaron.

Ezequiel, hermano de Silvina Luna habló sobre la internación de la modelo

Hace menos de un mes, Ezequiel, habló en Mitre Live con Juan Etchegoyen: "Va todo muy lento, lo que tiene ella es un problema crónico, mañana haremos un parte más extenso, así se sabe bien lo que fue pasando. Ya fue extubada", reveló.

Ezequiel y Silvina Luna

''Se está alimentando poco, pero ya puede comer, todavía no le mostramos nada a Silvina de lo que se va hablando, pero de a poco le voy contando las cosas que pasaron. Todavía no está al 100% viste, hay que generar tranquilidad en la gente que la quiere, su vida cambió y ya no va a ser lo mismo, ya hace años de esto... No es vida", reflexionó sobre Silvina Luna.

D.M