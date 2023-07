Cabito Massa Alcántara ha protagonizado una notable transformación física en los últimos tiempos. Para combatir su sobrepeso, decidió someterse a un bypass gástrico, logrando perder 140 kilogramos. Sin embargo, recientemente volvió a ser noticia al revelar que hace dos meses recibió un trasplante de riñón, un hecho que calificó como un cambio de vida.

Sostuvo una conversación con Juan Etchegoyen en Mitre Live y compartió detalles sobre la operación a la que se sometió, asimismo, confesó que le envió un mensaje de esperanza a Silvina Luna, quien en la actualidad se mantiene a la espera de un trasplante de riñón, mientras lucha por su vida en el Hospital Italiano.

En este contexto, Cabito sorprendió al contar que se encontraba en lista de espera por una semana antes de recibir el trasplante, siendo una experiencia que lo marcó profundamente. Agradecido por la oportunidad de recibir un órgano de donación, remarcó la importancia de la conciencia sobre la donación de órganos y cómo esto puede salvar vidas.

Cabito Massa Alcántara.

Qué le dijo Cabito a Silvina Luna

Cabito destacó su rápida recuperación tras la cirugía y resaltó que su vida ha mejorado significativamente desde entonces. A pesar de algunas restricciones alimenticias post trasplante, mantiene una actitud positiva y esperanzadora. Sobre lo que conversó con Silvina Luna reveló: "Le escribí cuando ella estaba en diálisis. Yo estuve una semana en lista de espera, fue una locura, hay gente que espera años (...) No tengo una relación con ella pero la conozco y por un tema empático le escribí porque está atravesando algo que yo atravesé", comentó.

"Cuando me pasó a mí, hasta fantaseé con la idea de escribirle a Lanata. No lo hice nunca pero imagino que me hubiera contestado. Así que le escribí porque dije: ‘Por ahí le sirve’", agregó. Tras esto, confirmó que Silvina le respondió y se mostró muy "curiosa en algunas cosas que me fue preguntando".

Por otra parte, Cabito destacó que no quería contar su experiencia "porque a veces te avergüenza un poco el hecho y te pasan un montón de cosas por la cabeza. Lo mismo cuando bajé de peso y me hice el bypass gástrico, pero siento que esto le puede ayudar a mucha gente. Con que haya un gordo que se opere ya vale la pena. Lo mismo con diálisis, hay muchos que no quieren hacerlo por miedo. Así que con que uno se anime a trasplantarse ya está", sentenció.

